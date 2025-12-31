Özgür Çelik'ten İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ailesine ziyaret

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın annesi Fevziye Şahin Pehlivan’ı ziyaret ettiklerini açıkladı.

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlığını yapan Mehmet Pehlivan, İBB operasyonları kapsamında tutuklanmıştı.

Özgür Çelik, Mehmet Pehlivan’ın annesi Fevziye Şahin Pehlivan’ı ziyaret ederek dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Çelik, ziyarete dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ailelerimizle dayanışma içinde adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Çelik’in paylaşımı şöyle:

“Sadece mesleğini yaptığı için adaletsizce tutuklanan yol arkadaşımız Avukat Mehmet Pehlivan'ın annesi Fevziye Şahin Pehlivan'ı ziyaret ettik.

Ailelerimizle dayanışma içinde adalet mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Yeni yıl, ülkemizin özgürlük ve adalet yılı olacak!”

— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 31, 2025

Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun “diploma davası” duruşmasına Çorlu Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanmıştı. Savunma için söz verildiğinde “Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim, bu şekilde savunma yapamam” diyen Pehlivan’ın ifadeleri, yargı tarihinde bir ilk olarak kayda geçmişti.