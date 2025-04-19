Özgür Çelik'ten İstanbul Valiliği'ne tepki: Tünel'den Taksim’e daha gür haykıracağız

İstanbul Valiliği'nın kararıyla, CHP'nin İstiklal Caddesi'nde bugün gerçekleştireceği Gazze'ye destek yürüyüşü nedeniyle metronun Taksim ve Şişhane'nin Taksim girişi ile Taksim-Kabataş Füniküler durağı saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.

Metro İstanbul, konuya ilişkin sosyal medya hesabından 2 açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN VALİLİĞE TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği'nin kararına tepki göstererek, "Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor. Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus! Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan metro duraklarını kapattılar. Milyonlarca vatandaşımızın ulaşım hakkını engelliyorlar" dedi.

"Biz bu ikiyüzlülüğe, bu keyfiyete izin vermeyeceğiz" diyen Çelik, "Saat 19.00’da Tünel'den Taksim’e daha gür haykıracağız: Soykırıma hayır! Katliama hayır! Tehcire hayır! Yaşasın Özgür Filistin! Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye! Yaşasın Barış!" ifadelerini kullandı.

Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor.



Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus!



Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 19, 2025

Metro İstanbul'dan yapılan ikinci duyuruda ise belirtilen metro ve füniküler duraklarının saat 17.00 itibarıyla kapatılacağı ifade edildi.

Söz konusu paylaşım şöyle:

#MetroDuyuru #M2 #F1

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı… https://t.co/jMWzNWwjOY — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 19, 2025

CHP'NİN YÜRÜYÜŞ KARARI

CHP, Gazze'de yaşanan soykırımı protesto etmek amacıyla bu akşam saat 19.00'da İstanbul'da Tünel'den Taksim'e yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından yürüyüşle ilgili paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Nehirden denize özgür Filistin!" notuyla çağırıyı duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin yürüyüş güzergahının uygun olmadığını sözlü olarak CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na bildirdiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin güzergaha ilişkin verdiği 'bilgi'ye karşın, CHP'nin bugün etkinliği düzenleyeceği ifade edildi.