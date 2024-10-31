Özgür Çelik'ten kayyum tepkisi: "Bu ülke kimsenin babasının malı değildir"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’ın tutuklanmasının ardından atanan kayyuma tepki gösterdi.

"Bu ülke kimsenin babasının malı değildir" diyen Özgür Çelik, kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'ın 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığını kaydetti.

Özgür Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bu ülke kimsenin babasının malı değildir.

Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz. Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

İlk icraati ise "seçilmiş" başkanın makamında poz vermek oldu.

Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz!"