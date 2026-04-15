Özgür Çelik'ten 'metro soran' Esenyurt kayyumuna yanıt: "Finansman onayını Erdoğan vermiyor"

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un sosyal medya üzerinden başlattığı “metro” tartışması, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in sert tepkisiyle karşılaştı. Aksoy’un, Esenyurt’taki trafik sorununun çözümünün metro olduğunu savunarak sorduğu “Esenyurt Metrosu nerede?” sorusuna yanıt veren Çelik, projelerin bizzat iktidar tarafından engellendiğini vurguladı.

"İSTANBUL HALKI CEZALANDIRILIYOR"

Özgür Çelik, 2019’dan bu yana İBB’nin büyük altyapı projelerinin hükümet tarafından yatırım programlarından çıkarıldığını belirterek, “İstanbul halkı cezalandırılıyor. Erdoğan, Esenyurt ve 3. Bölge trafiğini büyük oranda rahatlatacak, finansmanı ve projesi hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü metrosunun onayını yıllardır vermiyor” ifadelerini kullandı. İBB’nin kendi öz kaynaklarıyla dünyada aynı anda en çok metro inşaatı yapan şehir olduğunu hatırlatan Çelik, engellemelere rağmen çalışmaların süreceğini ifade etti.

"KAYYUM GÖRÜNÜMLÜ SİYASETÇİ"

Atanmış bir memurun halkın parasıyla siyasi kampanya yürüttüğünü söyleyen Çelik, “Herhalde AKP ilçe başkanlığı içinde bir tane bile başarılı siyasetçi çıkmamış ki Esenyurt Belediye Başkanlığı için bu atanmış bürokratı hazırlıyorlar. Bu garabetten AKP adına biz utanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik, Aksoy’a şu çağrıda bulundu: “Kayyum görünümlü acemi siyasetçiye bir kez daha tavsiyemizi yeniliyorum: Memuriyetten istifanı ver, AKP’ye kaydını yaptır, siyaset arenasında mertçe mücadele et.”