Özgür Çelik'ten Murat Çalık'ın serbest bırakılması çağrısı: Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mehmet Murat Çalık'la ilgili açıklama yaptı. Çalık'ın 20 kilo kaybettiğini belirten Çelik, "Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın" dedi.

Çalık'ın serbest bırakılması çağrısında bulunan Özgür Çelik'in açıklaması şöyle:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık cezaevine girdiğinden bu yana 20 kilo kaybetti.

Günlerdir rapor için testler için oradan oraya sevk ediliyor, tekrar tekrar aynı testleri vermek zorunda kalıyor.

Bu eziyetten başka bir şey değil. Başkanımıza da ailesine de zulmetmeyi bırakın.

Mehmet Murat Çalık’ı sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi ve bakım görebilmesi için hemen serbest bırakın."