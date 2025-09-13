Özgür Çelik'ten, Şahan'ın ikinci kez tutuklanmasına tepki: ''Yargının nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü herkes görüyor''

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutukluluğundan 173 gün sonra "İBB Soruşturması" kapsamında tutuklanmasına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi.

Çelik, "Her şey gözümüz önünde yaşanıyor, yargının nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü herkes görüyor. 6 ay boyunca, asılsız iddialarla tutsak ettikleri Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’la ilgili şimdi yeni bir suç isnadı yaratmaya çalışıyor; altı ay boyunca sormadıkları soruları şimdi soruyor; iftiracı beyanlarına dayanarak, yeni bir tutuklama kararı çıkarıyorlar" dedi.

173 GÜN SONRA İKİNCİ TUTUKLAMA

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye yöneticisinin bir dizi mali suçlama ile gözaltına alındığı 19 Mart'ta, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, tutuklandıktan bir süre sonra görevden alınarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atandı.

11. Sulh Ceza Hakimliği 173 gün sonra bu kez "İBB Soruşturması" kapsamında Şahan hakkında tutuklama kararı verdi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN TEPKİ

Karara CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tepki gösterdi. Çelik'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan altı ay önce “Türkiye İttifakı”nı Şişli’de kurmak, yani ilçesinde Türkler ve Kürtlerin adil temsilini sağlamak, vatandaşa eşit hizmet, rant çetelerine geçit vermemek suçlarından tutuklanmıştı.

Aynı suçtan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer için Temmuz ayında tahliye kararı verilirken, Emrah Başkanımızın bu zamana kadar tutukluluğu devam etti.

''ZAPT EDİLEN, ESİR ALINAN SADECE RESUL EMRAH ŞAHAN DEĞİLDİR''

CHP’li belediye başkanları 'Türkiye İttifakı' kurmaktan tutuklanırken, daha sonra toplumsal barışın hedeflendiği, siyasetin önündeki antidemokratik engelleri kaldırmayı amaçladığı iddia edilen 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı.

Belediye Başkanlarımızın, bu ortamda, söz konusu suçtan tutuklanmasının akla mantığa aykırı olduğunu vicdan sahibi ve hukuk bilgisi olan herkes biliyor.

Her şey gözümüz önünde yaşanıyor, yargının nasıl bir sopaya dönüştürüldüğünü herkes görüyor.

6 ay boyunca, asılsız iddialarla tutsak ettikleri Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’la ilgili şimdi yeni bir suç isnadı yaratmaya çalışıyor; altı ay boyunca sormadıkları soruları şimdi soruyor; iftiracı beyanlarına dayanarak, yeni bir tutuklama kararı çıkarıyorlar. Zapt edilen, esir alınan sadece Resul Emrah Şahan değildir.

"BU ESARET ZİNCİRİNİ MUTLAKA KIRACAĞIZ"

Esir alınan halkımızın birlikte yaşama arzusu, ortak vatandaki eşit geleceği, kardeşlik ülküsü ve iradesidir.

Esir alınan, akıldır, mantıktır, hukuktur. Biz bu esaret zincirini mutlaka kıracağız. Haksız tutuklamaları, itibar cellatlıklarını, ucube kayyım sistemini yeneceğiz! Şişlilerin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan'ı ve tüm yol arkadaşlarımızı Silivri Zindanı'ndan kurtaracağız."