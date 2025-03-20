Özgür Çelik'ten Saraçhane'ye çağrı

Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "'suç örgütü yöneticisi olmak" kapsamında “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Saraçhane’ye çağrı yaptı.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saraçhane'deyiz! Milletin evindeyiz!

Bu akşam 20.30’da demokrasiden ve adaletten yana olan tüm İstanbulluları milletin emanetine, halkın iradesine ve Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Sonuna kadar mücadele!"