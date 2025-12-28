Özgür Çelik'ten Şarbat'ın tutuklanmasına tepki: "Gençlik, halkımızın sefalete mahkum edilmesine geçit vermez"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi Bilge Kağan Şarbat’ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 Mart Darbe Girişimi’ne karşı barikat tanımayan, demokrasiyi ve hürriyeti savunmaktan geri durmayan gençlik, halkımızın sefalete mahkum edilmesine geçit vermez" diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Gençlik boyun eğmez!

Gençliğe, adaletsizliği, yoksulluğu, geleceksizliği dayatamazsınız.

Açlık sınırının altında asgari ücreti halkımıza reva görenler, CHP Gençlik Kolları Kadıköy yöneticimiz Bilge Kağan Şarbat’ı, insanca yaşamı savunduğu için tutukladı.

19 Mart Darbe Girişimi’ne karşı barikat tanımayan, demokrasiyi ve hürriyeti savunmaktan geri durmayan gençlik, halkımızın sefalete mahkum edilmesine geçit vermez.

Gençlik örgütümüz yaşamın her alanında, halkımızın yanında büyük mücadelesine devam edecek.

Yol arkadaşımız, kardeşimiz Bilge Kağan’ı ve haksız yere tutukladığınız tüm gençlerimizi derhal serbest bırakın."

19 Mart Darbe… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 28, 2025

Bilge Kağan Şarbat, CHP Kadıköy Gençlik Kolları'nın 27 Aralık'ta düzenlediği asgari ücret protestosunun ardından gözaltına alınarak bugün tutuklandı.