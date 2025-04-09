Özgür Çelik'ten Şişli Belediyesi'ndeki halk buluşmasına çağrı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ve çok sayıda kişinin tutuklanmasına karşı CHP’nin tepkisi devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla bu akşam saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde halk buluşması yapılacak. Buluşma öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde konuştu.

Buluşma için İstanbul Valiliği’ne resmi başvuru yaptıklarını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İMAMOĞLU’NUN BİR MESAJI OKUNACAK BURADA"

“Bugün Şişli Belediyesi’nin önünde bir buluşma gerçekleştireceğiz. Buna yönelik kamuoyunda yine çeşitli tartışmalar oldu. Acaba Valilik izin verdi mi, vermedi mi... Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bir izin başvurusunda değil, bir bildirimde bulunuyoruz. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu çerçevesinde Valiliğe bildirimde bulunuyoruz ve Genel Başkanımızla burada buluşma yapacağımızın bildirimini Valiliğe ilettik. Bugün otobüsün koyulacağı yerle ilgili bir süreç yürüdü. İl Sekreterimiz Soner Özimer, emniyet güçleriyle, kollukla gerekli görüşmeleri yaptı.

Burada otobüsün nereye konumlandıracağımızı belirlemiş vaziyetteyiz. Şu anda hiçbir problem yok. Şişli’nin dört bir yanından insanlar buluşarak Şişli Belediyesi önüne gelecekler. Bugün saat 20.30’da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’le burada olacağız. Genel Başkanımız burada olacak ve duygularını hem Şişli kamuoyuyla hem İstanbul’la hem Türkiye’yle paylaşacak. Aynı zamanda burada Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan’ın bir mesajı okunacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun bir mesajı okunacak burada. Bir kez daha sizlerin aracılığıyla tüm İstanbulluları 20.30’daki, Şişli Belediyesi önündeki buluşmaya davet ediyorum.”