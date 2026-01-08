Özgür Çelik'ten Tayfun Kahraman ve Murat Çalık açıklaması: İki arkadaşımız esir tutuluyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın hâlâ hastanede olduklarını belirterek "Anayasa Mahkemesi kararı uygulanması" çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in paylaşımı şöyle:

"İki yol arkadaşımız, iki şehir plancımız hastahanedeler.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık haksız yere tutuklu, Tayfun Kahraman ise hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı için tahliye edilmiyor.

İki arkadaşımız da siyasi hırslarının esiri olanlar tarafından esir tutuluyor.

Gerçek suçluların sokakta rahatça dolaştığı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerin yaşam hakkına kast edildiği bir zulüm dönemi yaşıyoruz. Türkiye bu düzene mecbur değildir, Türk halkı bu zulme mahkum değildir.

CHP gelecek, Adalet gelecek!"