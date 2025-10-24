Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Çelik'ten TELE1'e kayyum atanmasına tepki: "Kayyumlar gidecek, halk kalacak"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TELE1 Televizyonu'na kayyum atanmasına ilişkin, "TELE 1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek. Halk kalacak. Halk kazanacak" dedi.

Güncel
  • 24.10.2025 20:52
  • Giriş: 24.10.2025 20:52
  • Güncelleme: 24.10.2025 21:02
Kaynak: ANKA
Özgür Çelik'ten TELE1'e kayyum atanmasına tepki: "Kayyumlar gidecek, halk kalacak"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TELE1'e kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Çelik, TELE1 Televizyonu'na kayyum atanmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yalanlara, kumpaslara, hukukun eliyle siyaset dizaynına, özgürlüklere zincir vurulmasına teslim olmayacağız. TELE 1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek. Halk kalacak. Halk kazanacak"

BirGün'e Abone Ol