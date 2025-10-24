Özgür Çelik'ten TELE1'e kayyum atanmasına tepki: "Kayyumlar gidecek, halk kalacak"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TELE1 Televizyonu'na kayyum atanmasına ilişkin, "TELE 1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek. Halk kalacak. Halk kazanacak" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TELE1'e kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Çelik, TELE1 Televizyonu'na kayyum atanmasına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yalanlara, kumpaslara, hukukun eliyle siyaset dizaynına, özgürlüklere zincir vurulmasına teslim olmayacağız. TELE 1 ailesinin yanındayız. Kayyumlar gidecek. Halk kalacak. Halk kazanacak"