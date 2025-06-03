Özgür Çelik'ten tepki: Darbe dönemlerini yansıtan bir görüntü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mali suçlar soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 38 kişi adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı (AA), belediyelere yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin sevklerinin videosunu yayınladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İTİBAR SUİKASTI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Çelik, servis edilen görüntülere tepki göstererek, "Etrafından kolluk, çevik kuvvet görevlileri, halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanları tek sıraya dizilmiş vaziyette, sanki 1. Dünya Savaşı dönemindeyiz, sanki savaş suçluları, esirler bir yerden bir yere götürülüyor gibi görüntülerle adliyeye getirildiler" dedi.

"Bu görüntüleri kim servis etti? Anadolu Ajansı" diyen Çelik, şöyle devam etti: "Kim bu Anadolu Ajansı? Seçim dönemlerinde seçimi manipüle eden Anadolu Ajansı, şimdi de bu siyasallaşmış yargının operasyonlarının görüntülerini kamuoyuna servis eden, iftiraların, karalamaları servis eden Anadolu Ajansı bir görüntü servis etti. Sanki savaş döneminde esir suçlusu bu insanlar. Sanki Nazi toplama kampı burası. Darbe dönemlerini yansıtan bir görüntü."

"Bir itibar suikastıyla karşı karşıyayız" vurgusunu yapan Çelik, "Belediye başkanlarımızın itibarını zedelemeye çalışıyorlar bu görüntülerle, bu görüntülerle CHP'nin itibarını zedelemeye çalışıyorlar. Sanki bu insanları suçluymuş gibi gösteriyorlar, etrafında o kadar polis tek sıra, esirmiş gibi görüntüler" ifadelerini kullandı.