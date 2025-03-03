Özgür Ceylan kimdir? CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Özgür Ceylan kimdir sorusu 27. ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Özgür Ceylan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

ÖZGÜR CEYLAN KİMDİR?

Özgür Ceylan, 27 Kasım 1973'te Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Naipli Köyü'nde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. 27. ve 28. Dönem CHP milletvekili olan Özgür Ceylan evli ve bir çocuk babasıdır.

ÖZGÜR CEYLAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: