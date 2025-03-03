Özgür Ceylan kimdir? CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Özgür Ceylan kimdir sorusu CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 27. ve 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Özgür Ceylan kimdir sorusu 27. ve 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Özgür Ceylan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. ve 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
ÖZGÜR CEYLAN KİMDİR?
Özgür Ceylan, 27 Kasım 1973'te Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Naipli Köyü'nde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans yapmıştır. 27. ve 28. Dönem CHP milletvekili olan Özgür Ceylan evli ve bir çocuk babasıdır.
ÖZGÜR CEYLAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Özgür Ceylan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1997-2007: Ailesine ait Biga ve Çan Ceylan Dershaneleri'nde yöneticilik yaptı.
- 2007: Ceylan Yapı Market'i kurarak inşaat sektörüne adım attı.
- 2012: CHP Biga İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği yaptı.
- 2014: İki Dönem: CHP Biga İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
- 2018: Çanakkale Milletvekili seçildi.
- 2023: 28. Dönem Çanakkale Milletvekili olarak yeniden seçildi.
- 2023: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) Üyesi oldu.