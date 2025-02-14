Özgür Erdem İncesu kimdir? CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı
Özgür Erdem İncesu kimdir sorusu CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı!
Özgür Erdem İncesu kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Özgür Erdem İncesu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı!
ÖZGÜR ERDEM İNCESU KİMDİR?
Özgür Erdem İncesu, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Ardahanlıdır. Lise eğitimini Yükseliş Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra University of California, San Diego'da Uluslararası Finans ve Pazarlama programlarını tamamladı. Şu anda Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
ÖZGÜR ERDEM İNCESU’YUN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 2000’ler: İncesu Şirketler Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başladı.
- 2010’lar: Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
- 2010’lar: Ankara Genç İşadamları Derneği Üyesi oldu.
- 2010’lar: Genç Girişim Yönetişim Derneği Üyesi oldu.
- 2010’lar: BİLMED Üyesi oldu.
- 2010’lar: Ardahan Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
- 2010’lar: Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu.
- 2019: Çankaya Belediyesi Belediye Meclis Başkan Vekilliği yaptı.
- 2023: Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Ardahan milletvekili adayı oldu.
- 2023: %44 oy alarak 28. Dönem Ardahan Milletvekili seçildi.