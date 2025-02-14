Özgür Erdem İncesu kimdir? CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı

Özgür Erdem İncesu kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Özgür Erdem İncesu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatı!

ÖZGÜR ERDEM İNCESU KİMDİR?

Özgür Erdem İncesu, 1979 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Ardahanlıdır. Lise eğitimini Yükseliş Koleji'nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra University of California, San Diego'da Uluslararası Finans ve Pazarlama programlarını tamamladı. Şu anda Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Anabilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGÜR ERDEM İNCESU’YUN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Özgür Erdem İncesu’yun kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: