Özgür Filistin için İsrail’e ambargo

HABER MERKEZİ

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale toplumun birçok kesiminden tepki topluyor. Ülkede siyasal islamcıların tekeline aldığı Gazze halkına devrimci ve demokratlar en başından beri sahip çıkmaya devam ediyor. Yurttaşlar yaşanan katliamı ikinci yılında birçok şehirde protesto etti.

İstanbul'da binlerce kişi İsrail'in Gazze’deki soykırımının ikinci yılında, "Özgür Filistin için İsrail’e tam ambargo" talebiyle Taksim AKM'den Dolmabahçe'ye yürüdü. Yürüyüş öncesi AKM önünde “Özgür Filistin için İsrail’e tam ambargo” yazılı Türkçe, İngilizce ve Arapça pankart açıldı. Filistin Eylem Komitesinin çağrısıyla yapılan yürüyüşe üniversite öğrencileri, işçiler, pek çok siyasi parti ve sendika katıldı. Yürüyüşte “İsrail’e tam ambargo” “Yaşasın Özgür Filistin” “Emperyalizme ölüm halklara özgürlük” “Elçilikleri kapat İsrail’e siyasi ambargo” dövizleri taşındı.

Sık sık “Katil ABD Ortadoğu’dan defol”, “NATO’dan çıkılsın üsler sökülsün” “Bakü Ceyhan hattından akan petrol değil kan” “Limanları kapat ticareti kes” “Kahrolsun İsrail siyonizmi” “İşgale direnen Filistin’e bin selam”, "Dünyaya barışı işçiler getirecek" sloganları atıldı.

64 BİN KİŞİ KATLEDİLDİ

Denizli Dayanışması’nın çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek için Valilik önünden Çınar Meydanı’na yürüdü. Filistin halkına destek sloganları atan grup, İsrail’in saldırılarını kınadı.

Çınar Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Denizli Dayanışması Sözcüsü Arif Balkanay, “7 Ekim 2023’ten bu yana iki yıl geçti. Bombalar, kurşunlar ve açlıkla sınanan iki yıl boyunca en az 64.000 Filistinli hayatını kaybetti” dedi.

Konuşmasında, Gazze’deki durumun “dinler arası savaş” değil, “emperyalist ve Siyonist politikaların bir parçası” olduğunu belirten Balkanay, Türkiye’deki politikaları da eleştirdi. “Bu ülkenin limanları, Pentagon’un lojistik limanları gibi kullanıldı. İsrail ordusuna silah malzemesi taşıyan gemilere limanlarımızı açanlar kim?” diye sordu. Ayrıca, İsrail ile dolaylı yollardan ticaretin devam ettiğini ve Filistin’in masada yer almadığı anlaşmalara alkış tutulduğunu iddia etti. “Sizin Filistin sevdanız, ihale dosyalarında biter” diyerek, samimiyetsiz yaklaşımlara tepki gösterdi.

Konuşmasının sonunda, Filistin’in özgür iradesinin yok sayıldığını belirten Balkanay, “Gazze için anlaşma dedikleri, Filistin’e biçilmiş bir kefen. En kötü barış, savaştan iyidir diyerek Filistin’in teslim alınması kabul edilemez” dedi. Katılımcılar, “Zafer direnen Filistin’in olacak”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganlarıyla konuşmayı destekledi.

KÜRESEL ADALETE BİR SALDIRI

Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, eski Vergi Dairesi Bulvar AVM girişinde yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail'in Filistin'e yönelik katliamları ve Sumud Filosu’na yönelik saldırıyı kınadı. Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan Ayten Kutlu “Gazze 18 yıldır uluslararası hukuka aykırı olarak ağrı bir ablukayla kuşatma altındadır. İki yıldır süren ve artık bir soykırıma dönüşmüş savaşla birlikte işgalci Netanyahu hükümeti, bombaların ve mermilerin yanı sıra açlığı ve yoksunluğu da bir silah olarak kullanmaktadır. Hastanelerin ilaçsız bırakılması, çocukların açlıktan ölmesi, en temel yaşam malzemelerinin dahi ülkeye sokulmaması, bu ablukayı şiddetin her türlüsünü yaşandığı bir insanlık trajedisine dönüştürmektedir. Sumud Filosu’na yapılan müdahale, yalnızca insani yardımı engelleme değil, dayanışmayı ve küresel adalet mücadelesine de yapılmış açıktan bir saldırıdır” dedi.

Türkiye’de iktidar partisinin kamuoyuna yönelik gösterdiği sert söylem ile uygulamada izlediği çıkarcı ve çifte standartlı ilişkiyi kabul etmediklerini ifade eden Kutlu; “Ne yazık ki Ankara’nın diplomasi söylemi ile ticari-pratik icraatı arasında büyük bir uçurum vardır: resmi söylemde “kınama” varken, gerçekte önemli ticari ve ekonomik ilişkiler uzun süre sürdürebilmiştir — uluslararası ticaret verileri 2024’te Türkiye’nin İsrail’e milyarlarca dolarlık ihracat yaptığını göstermektedir. Bu çifte standardın adı timsah gözyaşıdır. Bir yandan Gazze’deki katliamları “kınadık” diyenler, diğer yandan İsrail ile devam eden ekonomik ilişkilerin, kargo ve ticaret hatlarının, bazı stratejik işbirliklerinin sürmesine izin vermektedir” ifadelerini kullandı.