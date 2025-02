Özgür Filistin uluslararası dayanışma ile kurulacak

Bilge Su YILDIRIM

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu Taşımacılığı İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), “Faşist Trump, Faşist Netanyahu, Katil ABD ve Siyonist İsrail, Gazze ve Filistin’den Defol!” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Nakliyat-İş’in davetiyle İstanbul’a gelen Filistin Ulusal İşçi Sendikası Kudüs Temsilcisi ve Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU) Başkanlar Kurulu Üyesi Suzan Abdel-Salam, BirGün’ün sorularını yanıtladı.

Siyonist rejimin, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarını ve uyguladığı işgal politikalarını gizlemek için gerçekleri çarpıtarak yansıttığını vurgulayan Abdel-Salam, özgür basının bu bilgi kirliliği karşısında Filistin’de yaşananları belgelemesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye’de ve dünyada işçiler ve sendikalar Filistin’le dayanışmak için çeşitli eylemler düzenliyor. Örneğin Türkiye’de ABD ve İsrail Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirildi, Yunanistan’da liman işçileri geçtiğimiz sonbahar İsrail’e gidecek savaş gemisine silahları yüklemeyi reddetti. Uluslararası işçi sınıfının sergilediği bu tarz dayanışma eylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterli buluyor musunuz?

Öncelikle dünyanın dört bir yanında Filistin ile dayanışma sergileyen tüm yoldaşlara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Şu anda Gazze’deki durum, ateşkesten bağımsız olarak değişmeksizin sürüyor. Gazze’ye yönelik Siyonist saldırılar devam ediyor. Ancak şu konuda mutluyuz, Londra’da, Paris’te ve dünyanın başka şehirlerinde Filistin halkı ile dayanışmak için pek çok eylemler yapıldı. Ancak ne yazık ki bu eylemleri gerçekleştiren halkların hükümetleri Siyonist rejimi destekliyor. Ben özellikle WFTU çatısı altında bulunan sendikalara çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü WFTU üyesi sendikalar dünyanın birçok yerinde çok çeşitli eylemler düzenledi. WFTU’nun Filistin mücadelesine dair duruşu oldukça net. Aynı zamanda Türkiye’de Nakliyat-İş’in gerçekleştirdiği eylemler de bizim için çok kıymetli. Yalnız olmadığımızı bilmek bizim için çok önemli. İnsanlar Filistin’de neler olduğunu görüyorlar ve desteklerini sunuyorlar. Ne yazık ki tüm bu eylemler yine de yeterli değil. Örneğin Birleşmiş Milletler de dahil dünyadaki uluslararası örgütler işgal karşısında hiçbir şey yapmıyorlar. Her ne kadar dayanışma eylemleri düzenleniyor olsa da bunlar şu anda yetersiz. Tüm kuruluş ve örgütlenmelerin desteklerine ve faaliyetlerine ihtiyacımız var. Özellikle hükümetlere baskı yapacak eylemler örgütlemek çok mühim. Çünkü tüm bu zorluk ve insanlık dışı muameleyi halklar, insanlar yaşıyor, devletler ya da hükümetler değil.

AKP iktidarı her ne kadar Filistin yanlısı toplantı ve yürüyüşler organize etse de rakamlar İsrail ile ticaretin sürdüğünü söylüyor. Türkiye’nin ve Erdoğan’ın Filistin konusundaki politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, Ortadoğu’da olması da sebebiyle Filistin davası üzerinde Avrupa ülkelerinden daha farklı bir etkiye sahip. Aynı zamanda Türkiye’de çoğunluğu Müslümanlar olan pek çok halk olduğu için bizim beklentimiz toplumu Filistin konusunda bir araya getirerek bu konuda kritik bir rol oynaması yönündeydi. Ancak bana göre şu an Erdoğan, aynı anda hem İsrail’e hem de Filistin’e eşit mesafede durmaya çalışıyor. Biz de Filistinliler olarak bu tutumu reddediyoruz. Bizim uluslararası arenada açıkça Filistin’e verilecek bir desteğe ihtiyacımız var. Çünkü hem işgalci düşman kuvvetleriyle hem de hiçbir şeyi kalmamış direniş güçleriyle aynı tarafta olamazsınız. Türkiye İsrail’le siyasi ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken bir yandan Erdoğan, demeçlerinde ‘Filistin’in yanındayız’ şeklinde ifadeler kullanıyor. Filistinliler, Türkiye’nin İsrail’le ticareti sürdürdüğünü çok iyi biliyor. Bana kalırsa Erdoğan’ın, eğer Filistin davasını desteklemek istiyorsa, bir an önce İsrail’in işgalci politikalarını normalleştirmeyi bırakması lazım.

Peki diğer Ortadoğu ve Körfez ülkeleri? Onlar dayanışma sergiliyor mu? Özellikle Arap nüfusun olduğu Suudi Arabistan ve Katar nasıl bir tutum sergiliyor?

Emperyalist güçlerin yeni bir Ortadoğu yarattığını düşünüyorum. Tüm Arap ülkelerini ezip geçtiler ve güçsüz kıldılar. Irak’a neler yaşattıklarını biliyoruz, şimdi aynı durum Suriye’de yaşanıyor, Lübnan’a da saldırdılar… Arap ülkelerini güçsüzleştirdiler, dolayısıyla İsrail’e karşı bir direniş sergileyebilecek güçleri yok. Tabii hükümetler düşündükleri her şeyi de yine bu sebepten açıkça söyleyemiyorlar. ABD ve İsrail’le politik ve ekonomik ilişkilerini sürdürebilmeleri için politik dengeyi bozmamaları lazım. Özellikle ABD’nin durumu kritik. Hiçbirinin bu soykırımı durdurabilecek gücü yok anlayacağınız. Sadece Yemen Filistin halkını İsrail’e karşı destekledi, hepsi bu kadar. Biz Filistinliler olarak bu durumdan açıkçası utanıyoruz. Arap ülkelerinden daha fazla destek ve dayanışma görmeyi umuyorduk ancak kendi zayıflıklarından da dolayı durum bu. Yine de şimdi Mısır ve Ürdün’ün Trump’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlileri onların topraklarına tecrit etmesine karşı çıkmasını takdir ediyoruz. Bu Mısır ve Ürdün’ün de toprak bütünlüğünün bozulması anlamına gelecekti ve bu tehdit karşısında güçle durdular. Katar ve Suudi Arabistan’dan ise herhangi bir destek ve dayanışma görmedik.

Filistin işçi sınıfı şu anda, işgalci bir rejimin uyguladığı kanlı bir soykırım altında, ne durumda?

Öldürülen Filistinlilerin neredeyse hepsi işçi ve emekçiydi. Binlerce Filistinli 7 Ekim’den önce işgal edilmiş topraklarda çalışıyordu, bu artık mümkün değil. Binlerce insan maaş alamıyor, yoksulluk hiç olmadığı kadar fazla. Önceden işgal edilmiş topraklarda çalışan Filistinliler, iş imkânları da orada olduğu için, şimdi bir şekilde duvardan atlayarak ya da başka yollarla o topraklara gitse de kabul edilmiyorlar çünkü izinleri yok. Gözaltına alınıyor ve ardından Gazze’ye yeniden gönderiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde 70 Filistinli işçiyi gözaltına aldılar, ardından da Gazze Şeridi’ne yeniden yolladılar örneğin. Filistinli işçilerin mevcut şartları çok kötü. Mücadele etmeyi sürdürmeye çalışıyorlar. Zaten başka ne yapabiliriz ki? Söz konusu olan bizim topraklarımız. Tek yaptığımız durmadan savaşmak ve mücadele etmeye devam etmek…