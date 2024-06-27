Özgür Gündem davası ertelendi

KHK ile kapatılan Özgür Gündem davasının 27. duruşması İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, Hatip Dicle hakkında yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verilerek 16 Ocak 2025'e ertelendi.

Özgür Gündem gazetesine ilişkin devam eden dava 16 Ocak 2025'e ertelendi.

MA'da yer alan habere göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve siyasetçi Hatip Dicle hakkında açılan davanın 27'nci duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya avukatlar mazeret bildirerek, katılmadı.

Dosya üzerinden görülen duruşmada mahkeme heyeti, Hatip Dicle hakkındaki çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 16 Ocak 2025'e erteledi.

İnan Kızılkaya ve Hatip Dicle hakkında "devleti, hükümeti ve organlarını alenen aşağılama" ve "Meclisi alenen aşağılama" iddialarıyla dava açılmıştı.