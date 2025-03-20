Özgür Gündem davasında 3 gazeteciye hapis

Özgür Gündem'deki haber ve yazılar nedeniyle "Hükümeti, yargı organlarını veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "Türk milletini, Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama" iddiasıyla açılan davada 3 gazeteciye hapis cezası verildi.

MA'da yer alan habere göre, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, gazeteciler Hüseyin Aykol, Zana Bilir Kaya ve siyasetçi Hatip Dicle'nin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yargılanan gazeteciler ve Hatip Dicle katılmazken avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, iddia makamı önceki celsede Hatip Dicle'nin dosyasının ayrılması ve gazetecilerin üzerlerine atılı suçlamalardan cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Mütalaaya karşı savunma yapan gazetecilerin avukatı Sercan Korkmaz, dava konusu haberlerin basın özgürlüğü kapsamında kalması gerektiğini vurguladı. Korkmaz, "Müvekkillerin beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatteyse zamanaşımı yönünden lehe olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme, birleşen 5 dosyada gazeteciler Hüseyin Aykol ve İnan Kızılkaya'ya ayrı ayrı 1'er yıl 3'er ay, İnan Kızılkaya ve Kızılkaya ile Zana Kaya birleşen bir dosya yönünden ise 10 ay hapis cezası verdi.

Cezaları erteleme yoluna gitmeyen mahkeme, Hatip Dicle hakkında ise birleşen bir dosyada beraat kararı, diğer dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

DAVA SÜRECİ

Kapatılma kararının ardından Özgür Gündem’in İstanbul Beyoğlu’ndaki binasını basan özel harekat polisleri, haber takibi yapan İMC TV ve DİHA çalışanları da dahil 24 gazeteciyi gözaltına almıştı.

Devam eden süreçte gazetenin yöneticileri, yazarları ve çalışanları hakkında ise “terör örgütü propagandası” ve “örgüt üyeliği” iddialarıyla davalar açılmıştı.

‘Özgür Gündem Ana Davası’ olarak bilinen ve Yayın Danışma Kurulu Üyeleri, yönetici ve yazarları olan Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan, Ragıp Zarakolu, Filiz Koçali, Eren Keskin, Zana Kaya, Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya ve Bilge Oykut’un da yargılandığı dava kapsamında İnan Kızılkaya 441 gün, Kemal Sancılı ise 301 gün tutuklu kalmalarının ardından tahliye edilmişti.