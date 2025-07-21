Özgür Kabadayı tutuklanmıştı: Şile Belediyesi Başkanvekili Sacit Terzi oldu

Özgür Kabadayı'nın "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak Şile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Şile Belediyesi Başkanvekili Sacit Terzi oldu.

İstanbul Valiliği’nin 17 Temmuz’da yaptığı duyurunun ardından toplanan Şile Belediye Meclisi'nde, Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim için saat 10.00'da seçim başladı.

Seçimde CHP Grubu Sacit Terzi'yi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

Mecliste CHP’nin 8, AKP'nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. Belediye Kanunu’na göre başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapılıyor.

4. TURDA SEÇİLDİ

Üçüncü turda 8 oyla Sacit Terzi seçilirken, rakibi Kaya Kocaman 7 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın 'Salt çoğunluk sağlanamadı' itirazları üzerine dördüncü tura geçildi.

Dördüncü turda yapılan seçimle CHP grubunun adayı Sacit Terzi 8 oy alarak başkanvekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Kaya Kocaman ise seçimde 7 oy aldı.

Şile Belediyesi'nde başkanvekilliği seçimi sırasında gerginlik: Bir kişi kürsüye ayakkabı fırlatmaya çalıştıhttps://t.co/MDnYZreifq pic.twitter.com/Zec25V4rSW — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 21, 2025

ÖZGÜR KABADAYI NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlendi.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi kendilerine yöneltilen suçlamalar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.