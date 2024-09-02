Özgür Karabat'tan Mehmet Şimşek'e tepki: Dengelenme değil, beceriksizlik

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyüme rakamlarını değerlendirdi; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi.

"Mehmet Şimşek, iç talebin yavaşlamasından gurur duyarak, dengelenme yaşandığını iddia ediyor" ifadelerini kullanan Karabat, enflasyonda gerileme başlamadığını belirterek "Yaşanan gerileme baz etkisi kaynaklı. Enflasyon artmayı sürdürüyor" dedi.

Şimşek'İn, işletmelerin iflas etmesi ve yurttaşların işsiz kalmasıyla enflasyonun düzeleceğini umut ettiğini ifade eden Karabat'ın değerlendirmesi şöyle:

"İç talep dediği de işçi, emekli ve memurun alım gücünün düşürülmesi, yani yoksullaştırılması… Oysa Türkiye’de enflasyon; Fakirden zengine servet transferi ile, Rantçılara akan kaynak nedeni ile, AKP’nin bütçeyi adil kullanmayıp yandaşları beslemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. İç talebin yavaşladığını söyleyen Mehmet Şimşek, işletmelerin iflas etmesi ve insanların işsiz kalması ile enflasyonun düzeleceğini umut ediyor. Tüketim malı ithalatının patladığı bir ülkede uygulanan ekonomi politikalarının adı asla “dengelenme” olamaz. Bunun adı olsa olsa “beceriksizlik”tir. Üretimi ve istihdamı koruyarak enflasyon ile mücadele mümkündür. Halkı fakirleştirerek, şirketleri batırarak ülkeyi sadece ithalat baronlarına bağımlı hale getirirsiniz!"