Özgür Karabat: "Türkiye kağıt üstünde gri listeden çıktı, vatandaşın üzerindeki gri bulutlar ise bitmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasına rağmen, hükümetin yanlış ekonomi hamlelerinin devam ettiğini belirterek; "Türkiye kağıt üstünde gri listeden çıktı, vatandaşın üzerindeki gri bulutlar ise bitmiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Mali Eylem Gücü "gri listesi"nden çıkmasına rağmen ekonomideki kötü gidişatın devam ettiğine dikkati çekti.

Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam yapılamamasını, emeklilere refah payının verilmemesini ve bunların üzerine elektriğe yüzde 38 zam yapılacağını belirten Karabat, Mali Eylem Gücü'nün kararının ardından "Başardık" paylaşımı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başardığı tek şeyin halkı daha da yoksullaştırmak olduğunu belirtti.

Karabat'ın yaptığı paylaşm şöyle:

"Türkiye kağıt üstünde gri listeden çıktı, vatandaşın üzerindeki gri bulutlar ise bitmiyor. Enflasyonla mücadele kapsamında asgari ücrete ara zam yapılmadı. Emeklilere refah payı verilmedi. Öğretmenlerin içtiği çaya dahi karışıldı. Peki, karşılığında ne yapıldı? Elektriğe 1 Temmuz’dan itibaren yüzde 38 zam.

Vatandaşlar zaten ay sonunu zor getiriyor. Hem elektrik faturaları artacak hem de enerji maliyeti artan ürünlere zam üstüne zam yapılacak. Singapur’dan “Başardık” diye tweet atan Mehmet Şimşek’in başardığı tek şey halkı daha da yoksullaştırmak. Havaların çok sıcak olduğu klimaların çalıştığı bir dönemde elektriğe bu denli zam kabul edilemez. Barınma, sağlık, eğitim, gıda, ısınma ve serinleme vatandaş için haktır! Bu hakları AKP her alanda gasp ediyor. Özelleştirilen enerji sektöründe şirketler kâr etsin diye yüzde 38 zam yapıldı. İşte böyle vatandaştan bazı şirketlere servet transferi yapılıyor."