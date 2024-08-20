Özgür Özel: 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'e gidebilirim
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisine, "İkinci vatanınız olan Filistin'e ne zaman gelecekseniz, gününü bildirmelisiniz. Bize burada sizi ağırlamak düşer. Tarihi siz belirleyin" dediğini aktardı. Özel, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesini anlatarak 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Filistin'i ziyaret edebileceğini ifade etti.
halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, "Filistin'e gidecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.
"Biliyorsunuz, ayağım kırılmasaydı Mahmut Abbas'ı dinlemeye gelecektim, gidemedim" diyen Özel, "Grubumuz tam kadro oradaydı. Nezaket gereği Abbas'ı aradık. Dedik ki 'Abbas’la görüşmek isteriz.' Onlar da dediler ki 'Şimdi döndüler.' Biz cumartesi talepte bulunduk. Pazar saat 18.30'da “Resmi bir görüşmeyi kendisi de yapmak istiyor” dediler. Toplam 25 dakika süren bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı.
Mahmud Abbas'la telefon görüşmesini anlatan Özel, "Konuşmasından memnuniyet duyduğumu, onları desteklediğimizi, gerek Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak gerek yurt dışında yaptığım temaslarda Filistin’e duyarlı olduğumu ifade ettim. Dedim ki, Filistin'e gelmek istiyorum. Olumlu cevap verilmişti, tarih verilmemişti. Bizi uygun bir tarihte kabul ederseniz, gelmek isteriz."
MAHMUD ABBAS: TARİHİ SİZ BELİRLEYİN
Özel, Mahmud Abbas'ın şunları söylediğini aktardı: "Grubunuz beni eksiksiz ayakta karşılayıp ayakta uğurladı. Bu benim için çok önemli. CHP'yi Ecevit'ten beri biliriz. Yaser Arafat ile Ecevit'in kurduğu ilişki kıymetli. İlk dış temsilciliklerimizden birisi Arap coğrafyası dışında Türkiye’de Ecevit zamanında açıldı. Ecevit'ten sonra siz Filistin'e karşı inanılmaz bir ilgi gösterdiniz. Sosyalist Enternasyonal’de, Almanya’daki konuşmalarınızın hepsini takip ettim. 119 ülkenin sol liderlerine yazdığınız mektubu biliyorum. Önümde örneği var. Bu süreçte Filistin'in batıya açılan penceresi oldunuz. Bizim derdimizi anlattınız. CHP Genel Başkanı'nın randevu isteyip de alamamasını kabul edemem. Siz istememelisiniz. İkinci vatanınız olan Filistin'e ne zaman gelecekseniz, gününü bildirmelisiniz. Bize burada sizi ağırlamak düşer. Tarihi siz belirleyin."
Mahmud Abbas'a teşekkür ettiğini belirten Özel, "Sağlık durumuma göre 10 gün içinde bu alçıdan kurtulacağım. İlk fırsatta gelmek istiyorum dedim. Tüzük Kurultayı’ndan önce gitmek istiyorum.
9 Eylül'den önce. Hatta ağustos sonu, eylül başında. 30 Ağustos'ta Dumlupınar var. Mesela 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde gidebilirim" ifadelerini kullandı.
"GELSİNLER, RÖNTGENE BAKSINLAR"Özgür Özel, evinde merdivenden düşüp ayağından yaralanmasına ilişkin "silahla vurulduğu" ve "içki içtiği mekandan ayrılırken ayağını kırdı" iddialarına da yanıt verdi.
Özgür Özel, şunları söyledi:
FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış “Özel kurşunla yaralandı.” Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…
Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış! 15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.
Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor. Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık.