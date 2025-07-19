Özgür Özel: "10 gün boyunca Sözcü TV'nin kapalı olması, Türkiye demokrasisi açısından bir utançtır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye uygulanan cezanın yalnızca kanal çalışanlarını değil, doğrudan halkı etkilediğini belirtti.

Özel, "Bir televizyonu kapattığınızda sadece o kanalın muhabirine, çalışanına ya da patronuna ceza vermiyorsunuz; halkın haberi almak istedikleri kanala müdahale ediyorsunuz. İnsanlar kanalı açıyor, sizden dinlemek istiyor ama ekran karanlık. Bu, doğrudan halkın haber alma hakkına, en temel özgürlük alanlarından birine müdahaledir. Bir kez daha bu durumu kınıyoruz" dedi.

RTÜK'ün kararıyla 9 Temmuz Çarşamba günü yayını 10 gün süreyle durdurulan Sözcü TV, bu gece 00.01'de yeniden yayına başladı. CHP Lideri Özel, Sözcü TV'nin yayına başlaması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"10 gün boyunca Sözcü TV’nin kapalı olması, Türkiye demokrasisi açısından bir utançtır. Bir televizyonu kapattığınızda sadece o kanalın muhabirine, çalışanına ya da patronuna ceza vermiyorsunuz; halkın haberi almak istedikleri kanala müdahale ediyorsunuz. İnsanlar kanalı açıyor, sizden dinlemek istiyor ama ekran karanlık. Bu, doğrudan halkın haber alma hakkına, en temel özgürlük alanlarından birine müdahaledir. Bir kez daha bu durumu kınıyoruz.

Sözcü TV'yi kutluyoruz. 10 günlük kapalı olduğu süre boyunca yayın yapamamasına rağmen, tüm siyasi gelişmeleri takip etti. Muhabirler haber yaptı, internet üzerinden yazanlar oldu. Yayınlanmayacağını bilmelerine rağmen kameramanlar videolar çekti. 'Biz RTÜK kararına teslim olmadık, ayaktayız, sahadayız, işimizin başındayız' dediler. Bu, çok önemli bir irade beyanıdır.

Esas tehlike ise şudur: Eğer bir kez daha bu konuda ceza alınırsa, bu defa lisansın tamamen iptal edilme riski doğacak. Yani televizyonun kalıcı olarak kapatılması söz konusu olacak. Bu son derece tehlikeli ve tehditkar bir tutumdur. Bir düşünün; iktidarı öven onlarca kanal var. Merkez medya zaten iktidarı eleştirmekten kaçınıyor. Yandaş medya sabahtan akşama kadar iktidarı övüyor. Devletin kamu yayıncılığı yapsın diye kurduğu TRT, iktidarın televizyonu gibi, bir partinin özel kanalı gibi çalışıyor. Sadece iki ya da üç kanal fırsat buldukça muhalefetin sesini duyurmaya çalışıyor; işte bu yayınlar da cezalandırılıyor.

"SÖZCÜ TV'YE SARAÇHANE'Yİ YAYINLADIĞI İÇİN CEZA VERDİLER"

Sözcü TV, Saraçhane’yi yayınladığı için ceza verdiler. Oysa Saraçhane’yi yayınlamamak gazetecilik açısından bir ayıptır. O görüntülere duyarsız kalan televizyonlar, yıllar geçtikten sonra bu tavırlarını savunamayacaklar.

Nasıl ki Gezi olaylarında penguen simge olduysa, Saraçhane de bir simgedir. Dünyada Türkiye’nin adını bilmeyip İstanbul’un adını bilen milyarlarca insan var. İstanbul gibi bir kentte, üç kez üst üste seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bir saldırı var. Diploması iptal ediliyor, sabah evinden gözaltına alınıyor, ardından Silivri’ye hapsediliyor. İlk gün 110 bin, dördüncü gece ise 1 milyon 200 bin kişi Saraçhane Meydanı’nı dolduruyor. Ve bu olayı haber yapmak suç sayılıyor.

Bunu görmemek gazetecilik mesleğini inkar etmektir. Bu, televizyonculuk yapmamak demektir. Ama görmeyenler, görmedikleriyle kalıyor; görenlere ise ceza veriliyor. Bu son derece ayıplı bir durumdur. Biz, bu on gün boyunca Sözcü TV’yi özledik. Sözcü TV’ye kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra da kesintisiz şekilde özgür gazetecilik yapmasını diliyoruz. Tüm Sözcü TV çalışanlarına ve emek veren herkese bir kez daha geçmiş olsun diyor, tekrar hoş geldiniz diyoruz."