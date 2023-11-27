Özgür Özel: 100'üncü yılımızda üyelik kampanyası başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 100'üncü yılında üyelik kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 100'üncü yılında üyelik kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Özel, kampanya hakkında partisinin il başkanlarına çağrı yaparak, "Gönlünde Atatürk olan, güçlü bir Türkiye olan her yaştan gencin gözünde ışığı görün. Onları babaevine getirin, Atatürk’ün Partisi’ne kaydedin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

100'üncü yılımızda üyelik kampanyası başlatıyoruz.



İl başkanlarımızdan isteğim çok gayret gösterin ama AK Parti’nin hatasına düşmeyin.



Gönlünde Atatürk olan, güçlü bir Türkiye olan her yaştan gencin gözünde ışığı görün.



Onları babaevine getirin, Atatürk’ün Partisi’ne kaydedin. pic.twitter.com/Gol1NQq2PL — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 27, 2023

"100'üncü yılımızda üyelik kampanyası başlatıyoruz. İl başkanlarımızdan isteğim çok gayret gösterin ama AK Parti’nin hatasına düşmeyin. Gönlünde Atatürk olan, güçlü bir Türkiye olan her yaştan gencin gözünde ışığı görün. Onları babaevine getirin, Atatürk’ün Partisi’ne kaydedin."