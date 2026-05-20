Özgür Özel, 14 ülkeden 150 genç ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında yurt dışında 14 farklı ülkede yaşayan 150 genç ile bir araya geldi.

CHP Genel Merkezinde çevrimiçi bağlantı yolu ile gerçekleşen toplantıda CHP lideri Özel’e, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Parti Meclisi Üyesi ve CAO Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç ile Gençlik Kolları üyeleri eşlik etti.