Özgür Özel: "15 milyon yurttaş sandık başına gitti, İmamoğlu’nu seçti!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar sürerken, Saraçhane'deki buluşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor.

Özel, "Ekrem İmamoğlu'nu bizden kopardılar, isyandayız; bu meydanda keder yok umut var" dedi.

Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreci "19 Mart başarısız darbe girişimi" olarak tanımladı.

"TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANMAYA HAZIR MIYIZ"

Özgür Özel, 'merkez medya'nın Saraçhane'deki ve ülkede protestoları, önseçimi haberleştirmemesi nedeniyle eleştirilerde bulundu ardından boykot çağrısı yaptı. Özgür Özel, merkez medyaya ve onlara bağlı şirketlere yönelik çağrısında şunları söyledi: "Merkez medya, parayı bizden kazanacaksın, ürünü bize satacaksın ama Saray'a hizmet edeceksin. Bundan sonra araba mı satıyorsun, o arabayı almak yok, Yok öyle yağma. Tüketimden gelen gücümüzü kullanmaya hazır mıyız?"

Özel, merkez medyaya "Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" diye seslendi.

2 BİN 600 SANDIK DAHA AÇILMADIĞI HALDE İMAMOĞLU'NA 15 MİLYON OY

Özel, "Daha 2 bin 621 sandık sayılmamışken dayanışma sandıklarında kullanılan toplam oy 13 milyon 211 bindir" dedi. Özel, üyelerle birlikte sayının 15 milyona yakın olduğunu açıkladı ve "Bu meydan Erdoğan'a meydan okumaktadır. Bir erken seçim sandığını kaçınılmaz kılmıştır.

GEZİ'YLE KORKUTAMADILAR, 880 SANATÇI İMZA VERDİ

Özgür Özel, son zamanlarda Gezi'ye katılan sanatçılara yönelik tehdit açıklamalarını eleştirdi ve "Ayşe Barım operasyonuyla yıllar öncesinden onurumuz Gezi'ye saldırarak sanatçılar korkutmaya çalıştılar. Bakın elimde ne var: Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza diyen 880 cesur sanatçının imzası var!" dedi.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETMEK İSTİYORMUŞ, İSTİFA ETSEN NE ETMESEN NE!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığından beri dövizin baskılanmaya çalışıldığını belirten Özel, yarının pazartesi olduğunu hatırlattı ve "Tüm dünya gördü Türkiye'de belgenin garantisi olmadığını" dedi. Özel, "Mehmet Şimşek istifa etmek istiyormuş, 'iğneyle kazdığım kuyuyu kapatıyorlar' diyormuş. Ekrem Başkanı aldıklarından bu yana 26 milyar dolar yakmışlar. İstifa etsen ne olur etmesen ne olur!" diye konuştu.