Özgür Özel: 18 Mart gecesi tüm İstanbul ayakta olacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlattıkları mitinglere işaret eden Özel, İstanbul'daki ilçe mitinglerini yarın itibarıyla tamamlayacaklarını kaydetti.

Özel, "Yarın akşam ilçe mitinglerini tamamlıyoruz. 3. bölge mitingiyle, 3. bölgedeki ilçeler adına yapacağımız Bakırköy'deki bölge mitingiyle devam ediyoruz. 3, 2, 1 diye bölgeleri sayıp 18 Mart akşamı da hep birlikte o tarihi gecede İstanbul'da ayakta olacağız" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİSİ"

Devamla ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'nin vergi konusunda dünyanın en adaletsiz ülkelerinden olduğunu söyledi.

Özel, "Türkiye’de 100 lira vergi toplanıyor. Gerçekleşmesi 65 falan oluyor da, buradan beklediğini alamayınca buradan yüzdeye yansıyor. Dünyanın en adaletsiz vergisi dolaylı vergiler; %62.4. Kim veriyor bunu? Bu işçi kardeşim veriyor, bu elinde çocuğuyla ev hanımı kardeşim veriyor, bu çiftçi veriyor, bu emekli veriyor, hemşire hanım veriyor, doktor hanım veriyor" ifadelerini kullandı.

Telefonlardan alınan vergiden örnek veren Özel, "Türkiye'de 108 bin liralık telefonun 55 bin lirası vergi, 53 bin lirası telefon. Dünyada bir tek Türkiye'de vergisi, telefondan fazla" dedi.

"MİLLETİN KÖPRÜSÜ MİLLETE BEDAVA OLACAK"

İktidarın yeni hedefinin milli parklar olduğunu söyleyen Özel, bu parkların kiralanması için kanun teklifi verileceğini kaydetti.

Köprülerin satılması için yürütülen çalışmalara da tepki gösteren Özel, "Gün gelecek CHP'de bir balyoz operasyonu olacak. Elimize alacağız balyozu tüm gişeleri kıracağız. Milletin köprüsü millete bedava olacak" ifadelerini kullandı.

Özel, "İktidar gidişini giderayak yaptıklarıyla gösterir. Şimdi giderayak 25 yıllık parayı hemen alayım, seçim öncesi bir şeyler yapayım milleti kandırayım. Milletin o işlere karnı tok, kış geçer kurt yediği ayazı unutmaz" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB), kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanıyacak tartışmalı "Made in Europe" planına değinen Özel, "Türkiye'yi bu işin dışında bırakırlarsa tüm Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'ya alımında zorluklar yaşanacak. Dünya kadar işletmemiz kapanabilir, işçiler işsiz kalabilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...