Özgür Özel ’19 Mart’ kitabını duyurdu: İktidara seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen 53. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde binlerce kişiye hitap etti. Özel, maaşların verildiği gün açlık sınırı altında kalındığını belirterek iktidara erken seçim çağrısı yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL VE EKREM İMAMOĞLU’NDAN KİTAP

Özel, önsözünü kendisinin yazdığı; son sözünün de İmamoğlu tarafından yazıldığı kitabı duyurdu:

“19 Mart’ın tüm mağdurları için benim önsözünü yazdığım, Ekrem Başkanın son sözünü yazdığı ama meydanlarda sizin yazdığınız bir kitap var. Adı ‘Millete Emanet’! Yazıyı toparlayan Yavuz Oğhan. Bu darbe sürecinde mağdur olan gençler için bu kitaba da sahip çıkacağız. Varlık kesimlerden değil, bu kitap üzerinden sözüme değer veren herkesi gençlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

Özel’in önsözünü, Ekrem İmamoğlu’nun son sözünü yazdığı “Millete Emanet” kitabının tüm gelirleri, 19 Mart sürecinde mağduriyet yaşayan gençlere aktarılacak.

“İKİLİK ÇIKARTMAK İSTİYORLAR”

Meselenin özü şu; bu hafta İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırı nedir? Yargı içinde bir ak toroslar çetesi var. Bunlar bir İBB Borsası kurmuşlar. Bu zalimliğe karşı, hapiste canımıza kast edenler evimize saldırdı. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, majestelerinin muhalefet partisi değildir, olmayacak! Ak toroslar çetesinin manipülasyonu ile CHP’de ikilik çıkartmak istiyorlar. Özgür Başkanın seçildiği kurultayda yarıdan yarıya rekabet vardı. Bugün partiye yapılan saldırıdan sonra delegelerin tamamı notere koştu, Özgür Başkan’a sahip çıktı. Türkiye’de bin 300 delegemiz var. Partiye kayyum atamak istediklerinde çağrıda bulunduk. Geçerli oyların tamamını bana verdiler."