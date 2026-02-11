Özgür Özel, '19 Mart' planını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı tarih olan 19 Mart'ın yıldönümüne ilişkin planlarını açıkladı.

Özel, İstanbul'da 3 hafta boyunca bölge mitingleri yapacaklarını ifade ederken 19 Mart'ta ise Zülfü Livaneli ve İlkay Akkaya'nın katılım sağlamasının planlandığı, üniversite öğrencilerine kürsü verildiği bir miting planından bahsetti.

Bugün Büyükada'da gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Özel, 19 Mart'ta yapılacak mitinge dair şu bilgileri verdi:

"Gelecek hafta Ataşehir'de 39. ilçe mitingimizi yapacağız. Sonra üç hafta boyunca diyoruz ki birinci bölgede, ikinci bölgede ve üçüncü bölgede birer bölge mitingi yapalım mı? İl başkanım uyarıyor sıralama 3-2-1 olsun diyor öyle yapalım. Sonra tarih ondan sonraki Çarşamba geliyor 18 Mart’a. Biz yani ertesi gün 19 Mart.

18 Mart günü diplomanın iptal günü başlayıp 19 Mart’a kadar hep beraber bir meydanda olalım mı? Hatta şöyle yapalım mı? Mesela o gece Yiğidim Aslanım’ı Zülfü Livaneli’den dinleyelim mi burada? Mesela Kurtuluş Yok Tek Başına’yı yeterince yüksek sesle söylersek İlkay Akkaya çıkıp da kendi söylesin mi? Şu ana kadarki 88 eylemde kim konuştuysa Boğaziçili öğrenciler, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ; onlar buradan birinci yıl dönümünde öğrencilere, gençlere Türkiye’ye seslensin mi? Biz 18 Mart’ı 19 Mart’a hep beraber bağlayalım mı? Ayakta mıyız? Meydan’da mıyız? Eylemde miyiz? İşte bir yıl olmak üzere ve işte o bir yıl önce dediğimiz gibi: Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir."