Özgür Özel: 19 Mart sürecini başlatan saldırılardan sonra normalleşme bitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart sürecini başlatan saldırılardan sonra normalleşmenin sona erdiğini ifade etti.

Özel, TV100'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yenigün isimli programa konuk oldu; gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

1 Ekim'de TBMM'nin açılışına katılmayacaklarına ilişkin karar hakkında konuşan Özel, "Ayağa kalksak geçen seneki gibi cumhurbaşkanı gibi karşılaşsak öyle olmadığı belli. Otursak dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz cumhur Başkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılamıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı o çatının altında bize geleceğin iktidar Partisi’ne ve bir sonraki cumhurbaşkanına Amerika’dan Trump‘tan icazetli darbe yapan da aynı çatının altında olmayacagiz. Ne ayakta ne oturarak. O meclis salonunda bulunduğu sırada orada olmayacagiz" dedi.

CHP'nin geçen sene Meclis açılışında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Özel, 'normalleşme' sürecinin 19 Mart itibarıyla bitirdiklerini ifade etti.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben milletvekili olarak cumhurbaşkanı Erdoğan bir partinin genel başkanı olmadığı dönemde salona girerdi kalkardık, alkışlamazdık. Sonra referandumdan sonra bir partinin genel başkanı karşısında ayağa kalkmayız dedik ve yerimizde oturduk… Birkaç kez ayağa kalkıldığı oldu ama hiç alkışlandı ama genelde oturarak karşılandı. Partimizin ve genel başkanımızın verdiği kararlar doğrultusunda.

Bugün memleket öyle bir noktaya geldi ki inanılmaz bir kutuplaşma var ve bu her yere yansıyor doğru işler değil bunlar. Normalleşme o günün doğrusuydu. Neden doğruydu ben birinci parti olmuşum çıkmış demişim ki biz kazandık ama bu seçimin kaybeden yok kimse CHP’ye verdiği oydan pişman olmayacak vermeyenleri pişman edeceğiz keşke biz de verseydik diye. Belediye başkanlarımıza da dedik ki milleti kucaklayın dedik.

Böyle bir atmosferde biz bütün partilere el uzattık Erdoğan’a da el uzattık. Dedim ki Erdoğan’a gittiğimde de ben ona ne koalisyon teklif ettim ne iş birliği ne bilmem ne… Dedim ki hasta tutuklu ve hükümlüler var cumhurbaşkanı yetkisinde olanlar var yargıya müdahale değil her şey bitmiş başta ilk onları söyledim Allah’ı var onları yaptı bunu da teslim edelim. Gece davasındaki arkadaşlara söyledim bunlar haksızlıklar yapıldı dedim bunun üstüne emeklilerin büyük zorluğunu asgari ücretdeki büyük sıkıntıyı çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları söyleyip birlikte çalışalım bunlar için dedim.

Bu konularda siyaset üstü davranabiliriz bunları birlikte yapalım dedim. Biz ana muhalefet Partisiyiz geleceğin dar Partisiyiz ama Türkiye’nin Partisiyiz iktidarda da muhalefette de olsak dedim. Bu sınırlar içinde bir konuşmamız oldu. Sonra o bize geldi geldiğinde de bir cumhurbaşkanı nasıl karşılanırsa öyle karşılayıp nasıl uğurlanırsa öyle ugurladik. Bir tek şartım vardı siz tarafsız olmanız gereken makamdasınız bir partinin genel başkanısınız biz bunu anayasal olarak doğru bulmuyoruz ama bunun dışında siz adil doğru davranırsanız biz ona göre davranacağız diye söyledim. Bu iş birkaç istisnası hariç geçen sene bir Ekim’e kadar böyle gitti.

1 Ekim de cumhurbaşkanı salona girecek dedik ki bu cumhurbaşkanı ayakta karşılanır İsmet Paşa‘dan beri böyle biz onu cumhurbaşkanı gibi karşılayacağız cumhurbaşkanı gibi konuşursa ayakta uğurlayacağız. Geldi ayakta karşıladık konuşma tarafsız ve olması gerektiği gibi değildi partizanca bir konuşmaydı o yüzden giderken ayağa kalkmadık. Çünkü cumhurbaşkanı gibi konuşmadı. Biz aslında bunları yaparak onu da bir yere çekmeye çalışıyoruz demokratik zeminde.

AKIN GÜRLEK'İN SORUŞTURMALARI

2 Ekim günü atamasını yaptı. 9 Ekim günü göreve başladı. Akın Gürlek bizim anayasamız şöyle bir şey söylüyor; bir hakim savcı siyasete girerse aday adayı bile olsa görev yerine dönemez çünkü artık siyasi tavrı belli nasıl adalet dağıtacak? Ama anayasada Bakan yardımcılığı yazmıyor neden o zaman Bakan yardımcılığı yokmuş müsteşarlık varmış.

Akın Gürlek 9 ekim’de göreve başladı 30 ekim’de Ahmet Özer’i görevden alıp kayyum atadı. Süreci başlattı… Ardından Beşiktaş ve adım adım 19 Mart darbesine gittik. Şu anda 18 belediye başkanım tutuklu, yüzlerce bürokratımız tutuklu…

Bana bunu sordular İstanbul il Başkanlığı’nın önünde inşallah o yeri ileride saklayacağız bu soru burada soruldu bu yanıt verildi. Dediler ki bu 19 Mart sürecini başlatan saldırılardan sonra normalleşme bitti mi şimdi… Dedim bitti çünkü savaş ilan ettiler savaş ilan edilmiş birisi nasıl kendisini ülkesini savunacaksa parti mi öyle savunacağım dedim. O günden beri Erdoğan bize savaş ilan ettiği için bilgi ile söyleyeyim önüne anketleri koyup normalleşme CHP’ye yarıyor belediyeleri memnuniyet %61’i çıktı… Bugün olsa %45 alacaklar bu normalleşme ve belediye hizmetleri onlara yarıyor bunu bitir bitirirsen de maliyeti var bitirirsen de sen bitirme onlara bitir dendiği için bu süreci yaşıyoruz bu saldırıları yaşıyoruz.

1 Ekim’de ne yapacaksınız? Ayağa kalksak geçen seneki gibi cumhurbaşkanı gibi karşılaşsak öyle olmadığı belli. Otursak dinlesek bize ne yaptığı belli. Bu sene yapılmayanı yapıyoruz cumhur Başkanı geldiğinde ne ayakta ne oturarak onu karşılamıyoruz. Çünkü bize karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Milli iradenin tecelligahı o çatının altında bize geleceğin iktidar Partisi’ne ve bir sonraki cumhurbaşkanına Amerika’dan Trump‘tan icazetli darbe yapan da aynı çatının altında olmayacagiz. Ne ayakta ne oturarak. O meclis salonunda bulunduğu sırada orada olmayacagiz."

Ayrıntılar geliyor...