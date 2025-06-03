Özgür Özel: 2 milyon üyemiz, Atatürk'ün partisine seçim olmadan gelecek adamın alnını karışlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kurban bayramına ilişkin mesajlar veren Özel, "Ekonomik şartlar, toplumun en kırılgan kesimlerini en ağır şekilde etkiliyor. Rakamlara, iktidarın öncesine ve sonrasına baktık. 2002'de bir kurbanlık koç 150 TL, bugün geldiğimiz noktada geçen sene koç 15 bin TL, asgari ücret 17 bin TL'ydi. Bugün ise asgari ücret 22 bin, kurbanlık koç 25 bin TL oldu" dedi.

Özel, kurban bayramı için emeklilere verilen 4 bin TL'lik ikramiyenin meblağ olarak düşük olmasını eleştirdi ve 2018'de bin TL'lik ikramiye ile bir koç alınabilindiğini, bugün ise ancak 4 kilo et alınabildiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ

Asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"TÜİK, 22 bin 104 liralık ücretin verildiği gündeki satın alım gücüne göre 3 bin geriledi. Emekli maaşından 2 bin 200 lira kayıp. Asgari ücrete ara zam için işçi sendikaları ve konfederasyonlarıyla görüştük. Asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerekli. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu an 35. Geçen sene hiç ara zam yapmadılar. Şimdi 22 bin yaptılar, yine ara zam yapmak istemiyorlar. Bu düpedüz asgari ücretlinin emeğini sömürmektir."

19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen ve Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomiye olumsuz etkilerine değinen Özel, bu operasyondan önce de göstergelerin kötüye gittiğini söyledi. Nisan ayında geniş tabanlı işsizlikteki artıştan bahseden Özel, "İş arayıp bulamayanlar, artık iş aramayı bırakmışlar. Üç kişiden biri işsiz memlekete" diye konuştu.

"MEŞRU DEĞİLSİN"

Erdoğan'ı 'sokağa, pazara, halkın arasına çıkmaya' davet eden Özel, "Millet, ona verdiğin sözleri tutmanı bekliyor. Ona göre oy veriyor. Asgari ücrete, emekliye zam vermeden, işsizin sorununu çözeden o koltukta oturamazsın. Sen oy alamayıp seçim kaybettiğinde seçilmişlere darbe yapmaya, belediyeleri ele geçirmeye gelmedin. Bugün terör örgütünün başıyla müzakereyi konuşuyorsak, 'yapmayacağım' dediğini yapıyorsan meşru değilsin. O koltukta bir gün bile oturamazsın. Bunu diyerek oy almadın" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNKÜ MAĞDURLAR YARININ İKTİDARIDIR"

İBB'ye yönelik devam eden operasyonları eleştiren CHP lideri, şunları söyledi:

"Biz bu itibarsızlaştırma operasyonlarını daha önce gördük. 27 Mayıs'tan sonra rahmetli Celal Bayar'ın, Adnan Menderes'in yaşadıklarını hatırlayın. 23 sene önce 'erdemliler hareketi' diye geleceksin. 23 sene sonra tek suçu rekor oyla seçilmek, seni eleştirmek olan insanları itibarsızlaştırıp içeri atacaksın. Size ant olsun, nasıl Celal Bayar'ı kendini asmaya kalkacak kadar rencide ettilerse, bugün de aynıları yaşanıyor. Nasıl ki millet Süleyman Demirel'i 7 sene iktidar yaptılarsa bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır. Ant olsun ki iktidar olacağız."

Daha önce planlanan ancak rafa kaldırılan siyasi ahlâk ve siyasi etik yasasını onaylamaya hazır olduklarını belirten Özel, iktidara "Biz onaylarız ama siz var mısınız?" diye sordu.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AKP'Lİ BELEDİYELERE 'BAĞIŞ'

Cumhurbaşkanlığı belediyesinden İstanbul'da AKP'li ilçe belediyelerine yapılan 45 milyon TL'lik 'bağışları' gündeme alan Özel, şunları söyledi:

"Esenler Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde öngörülen bağış tutarı 80 ancak gerçeklşeşen 184 milyon tl. Denetim komisyondaki CHP'li üye dökümanı görmek istiyor ancak 'Gizlidir' denilerek belge paylaşılmıyor. Çekmeköy Belediyesi'nde seçimlerdeki belediye başkan adayımız yüzde 50 ile seçiliyor. Biz de önceki dönemlere bakıyoruz. Çekmeköy'de bulduk, biri hariç iktiidarkdai bütün belediyelerde olduğunu öğprendik.

7 Şubat 2024, Cumhurbaşkanlğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Çekmeköy Blediyesi'ne yapılan 45 milyonluk bağış teklifi kabul edildi. İstanbul'un bütün AK Partili belediyelerinde cumhurbaşkanlığından 45'er milyon TL bağış yapmışlar. CHP'li hiçbir belediyeye yok, bir de MHP'li Silivri Belediyesi'ne yok. AK Partili bütün belediyelere yollanmış bu para.

'TORBA İHALE'

Bizim arkadaşlara kelepçe gönderiyorlar yardım aldıkları gerekçesiyle. Kendilerine devletten 45 milyon TL. CHP'lilerin vergileriyle toplanan parayı AK Partili belediyelere gönderiyorlar. Bunların da tamamı seçim kampanyasında harcanmış. Kağıthane Belediyesi torba ihale icat etmiş. 183 kalem mal ve hizmet tek torbada, kısmî teklif veremez. 183'ünü birden tek firma veriyor. Aynı anda araç kiralama, güreş müsabakası, almanak basma, sucuk festivali yapan şirket arıyorlar. İhaleyi AK Partili Milletvekili Mustafa Baş'ın damadı Fatih Bolcan'ın şirketi almış. Zeytinburnu'ndan 29 ihale, Fatih'ten 20 ihalede 43 milyon, Kağthane'den 14 ihale almış."

Ankara'da yaşananlardan da bahseden Özel, "Ankara'da önceki dönem yolsuzluklar ait 94 dosya. Çayyolu'nda emsalleri çok düşükken uydurma bir gerekçeyle 150 daire çıkacak yere 750 daire çıkılmış. Fazladan 600 adet lüks daire yapılmış. Bunların hepis çıkarıldı, savcılığa giderken Süleyman Soylu koştu elimizden aldı. O gün bugündür sayfasını açan yok" dedi.

Ekrem İmamoğlu ve tutuklanan diğer isimlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerine devam eden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kimin hapse gireceğine 'dünya liderimiz', kimin hapisten çıkacağına başka dünya liderleri karar veriyor. Rahip Brunson, Deniz Yücel, Büyükada tutukluları, Fransız gazeteci. Bunların hepsi devlet başkanlarının telefonuyla bırakıldı."

"CUMHURBAŞKANI, CUNTA BAŞKANLIĞINI TERCİH ETTİ"

Özgür Özel daha sonra 'Kişi kendinden bilir işi' başlıklı, kartona yapıştırılan gazete küpürlerinin yer aldığı bir görseli kameraya tuttu:

"Bizi ne ile suçluyorlar, Erdoğan o dönemde bunlara neler yapmış. Medyaya para dağıtmış, bilboardları parasız vermiş, havuz medyasını bilmeyen var mı? Binali Yıldırım'ın havuz yaptığını, AKP'ye yakın iş adamlarının buraya para aktardığını, o paralarla bu kanalların alınmadığını bilmeyen var mı? Bu darbenin başı cumhurbaşkanlığını bırakmış, cunta başkanlığını tercih etmiştir."

"2 MİLYON ÜYEMİZ, ALNINI KARIŞLAR"

Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı: