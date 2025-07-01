Özgür Özel, 2 Temmuz'da İzmir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından 2 Temmuz'da İzmir'e gitme kararı aldı.

Özgür Özel yarın saat 13.00'te Konak'ta yer alan Kültür Mahallesi'ndeki CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı daha sonra saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.

Özel'in ayrıca gözaltına alınanların aileleriyle de görüşeceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 109 kişi gözaltına alınmıştı.