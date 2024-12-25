Özgür Özel: "2025 artık seçim yılıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında gazetecileri sorularını yanıtlıyor.

Özel açıklanan asgari ücret oranına, yapacakları mitinglerle tepki göstereceklerini söyledi.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Emeğin yoğun olduğu kentlerden başlayarak emekçilerle birlikte ve emeklilerle birlikte 'geçinemiyoruz geçim yoksa seçim var' sloganıyla yoğun bir kampanya başlatacağız. 2025 artık seçim yılıdır.

Sürekli eylem komitesi oluşturduk, iktidarı seçime zorlamak için neler yapılabilir sendikalara çağrıda bulunmuştum, üretimden gelen gücün kullanılması önemli diye...

İşçinin hakkını vermeyenlere çağrılarımız tepkilerimiz sürüyor

Tayyip Erdoğan 'ez' dedi diye işçisini ezene hiçbirimiz destek olmayacağız.

Tüketimden gelen gücümüzü göstereceğiz

İşçinin hakkını vermeyeni protesto edeceğiz ürettiklerini yemeyeceğiz

Tüketmeyin, almayın, ayakkabısını almayın, lastiğini takmayın diyeceğiz.... Tayyip Beye uyup da işçisini ezmeye çalışanın karşısında duracağız

Halk TV canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP tarafından 2025 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "30 bin TL'yi söylerken de çok rahat söylemedik" diyen Özel, asgari ücretin en az yüzde 50 olması gerektiğini belirtti.

"ASGARİ ÜCRETİN EN AZ YÜZDE 50 OLMASI GEREKİYOR"

Böyle bir asgari ücreti şöyle bekliyorduk. Biliyorsunuz asgari ücrette bu iktidar 'Biz asgari ücretliyi, emekliyi enflasyona ezdirmeyiz' diye bir genel söylemi vardı. Tabi bunun yılların toplamına baktığımızda gerçek olmadığı doğru ama son bir kaç yılda enflasyon oranında zam yapma gibi bir nokta ve enflasyonun yüzde 50 olacağı belli. Öyle olunca da asgari ücretin en az yüzde 50 olması gerekiyor.

Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce 'enflasyon yüksek çıkabilir, gerçekleşen enflasyona göre değil hedeflenen enflasyona göre zam yapmak lazım' diye bir şey ortaya çıktı. Şimdi hedeflenen enflasyon deyince Orta Vadeli Programa veya son ilan ettikleri revizyonlara bakınca orada durum felaket. Yüzde 25 ile 30 rakamlar arasında rakam telaffuz etmişler. Yüzde 30 yaparlarsa bu oluyor işte. Bizde 3 ay kadar önce bunlar konuşulmaya başlanınca, MYK'da toplantıda arkadaşlarımıza biz asgari ücretle ilgili gerçekçi bir beklentiyi ortaya koymalıyız ve bunu savunup bunun 31 Aralık'a kadar veya asgari ücret açıklanan kadar kampanyasını hep birlikte yapmalıyız dedik.

"30 BİN TL'Yİ SÖYLERKEN DE ÇOK RAHAT SÖYLEMEDİK"

Tabi biz neye göre bir asgari ücret talebi belirledik. Açık söyleyeyim, 30 bin TL'yi söylerken de çok rahat söylemedik, aslında çok daha üstü bir rakam olması lazım ama, maalesef bu memlekette insanlar, kendilerini anlamayanları anlamaya çalışmıyor bazen. Yani asgari ücreti belirleyenler veya onları çalıştıran patronlar yıllardır sömürüyorlar, ama insanlar yine de o kadar da çok diyor. Aslında bugün 17 bin TL'lik asgari ücret, geçtiğimiz yıllardan beri gerek yarattığı mağduriyet düşünüldüğünde 35 bin, 40 bin TL olsa çok değil. Türkiye'deki yaşam standartları düşünüldüğünde o bile yeterli değil.

"TÜİK: TAYYİBİ ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU"

Ama biz şöyle yaptık, bunlar yüzde 30'ları konuşuyorsa, hedeflenen enflasyon arada bir yüzde 50'ye yakın olacak olan gerçekleşen enflasyon var. Ama 'Bu asgari ücretli için gerçek mi? dedik. Çünkü TÜİK, biz 'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu' diye açılımını söylüyoruz hep TÜİK'in, en çok da alkışı bu alıyor, çünkü emekliler, çalışanlar, kendi ceplerinden maaşlarını nasıl çalındığını bunun TÜİK vasıtasıyla yapıldığını biliyorlar. TÜİK'in enflasyonu böyle ama neye göre hesaplıyor? Malum pinpon topu var TÜİK'in hesabı içinde, enflasyon sepetinin içinde, bakır çubuk var, olur olmadık şeyler koyuyorlar içinde ve o sepet yüzde 50. Asgari ücretli pinpon topu yemediğine, çocuğuna harçlığı bakır çubukla ödemediğine göre nasıl yapıldığına baktık. Asgari ücretlinin temel harcamaları var, onların 1 Ocak'taki durumuna göre ve bu Aralık ayındaki olası fiyatlarına bakarak şunu gördük ki gerçek enflasyon asgari ücretlinin yaşadığı enflasyon yüzde 78 diye hesapladı arkadaşlar. Yani hissedilen sıcaklık deniliyor ya, asgari ücretlinin hissettiği enflasyon.