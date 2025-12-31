Özgür Özel: 2026’dan tek dileğim erken seçim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 yılı için erken seçim talebini yineledi.

Özel, gündeme ilişkin son gelişmeler ve erken seçim beklentisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özel, iktidarın sorunları çözemez hale geldiğini kaydederek "2026’dan tek dileğim bir erken seçim sandığı. Hem anketler, hem saha öyle gösteriyor. Yani psikolojik üstünlük artık CHP’de, muhalefette" dedi.

"İDLİB'DEKİ GRUPLAR HAREKET KABİLİYETİ KAZANDI"

Son dönemde yeniden gündeme gelen IŞİD tehdidine değinen Özel, ciddi kaygılar taşıdıklarını dile getirdi. "Çok sayıda uykudaki IŞİD hücresinin uyanabileceği konusunda bilgiler ulaşıyordu" diyen Özel, geçmişte Atatürk Havalimanı saldırısına karışan bazı isimlerin tahliye edilmesinin de kamuoyunda endişe yarattığını söyledi.

Suriye’deki gelişmelere dikkat çeken Özel, özellikle İdlib bölgesinde bulunan selefi grupların hareket kabiliyeti kazandığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar yeni rejimle birlikte büyük bir hareket kabiliyeti kazandılar. Onların güvenlikleri bir anlamda Türkiye tarafından sağlanıyordu. Esad rejimi sırasında bir yandan da orada tutuluyorlardı. Sentetik uyuşturucunun merkeziydi. Şu anda bir mobilizasyon, hareket kabiliyeti kazandılar. Önemli bir kısmı artık terörist olarak kabul edilmiyor. İşte bu Suriye sınırımızın durumu da düşünüldüğünde Türkiye için büyük bir şey.

Dünyanın dört bir yanından Suriye’de toplanmış olan cihatçıların düşüncelerinden vazgeçtiklerini, gözlerini kırpmadan insan öldürmekten vazgeçeceklerini, tövbe edip demokratikleşeceklerini kimse düşünmesin. Bunlar büyük sorun. Daha önce bunlarla mücadele etmiş olanlarla, halen görevde olan insanlardan bu konuda ciddi endişe ve kaygılar ulaşıyor."

"2026’DA ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ"

Ekonomik tabloya da değinen Özel, 2026 yılına yoksulluk, işsizlik ve hayat pahalılığıyla girildiğini söyledi. İktidarın 23 yıldır bu sorunları çözemediğini kaydeden Özel, "İktidarın el değiştirmesi an meselesi, sandık meselesi. O yüzden de 2026’dan tek ve en büyük dileğim bütün sorunları çözecek olan erken seçim sandığının gelmesidir" ifadelerini kullandı.

Erken seçim talebinin toplumda giderek güçlendiğini öne süren Özel, bu oranın yüzde 70’lere ulaşması halinde iktidarın direnemeyeceğini söyledi.

CHP’NİN YOL HARİTASI

Özel, 2025’te doğru yapılan her şeyi sürdürmeye devam edeceklerini, eksik kalan alanlarda ise partiyi güçlendireceklerini belirtti. CHP’nin hazırladığı parti programının 2026’da bir hükümet programına dönüştürüleceğini söyleyen Özel, "Vatandaşa ‘Biz bu ülkeyi yönetmeye hazırız’ diyeceğiz. Sokak sokak, ev ev çalışacağız" ifadelerini kullandı.

TUTUKLU İSİMLER VE KHK AÇIKLAMASI

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerin “haklı olmanın morali” içinde olduklarını aktaran Özel, özellikle sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumundan kaygı duyduklarını dile getirdi.

Özel ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ceza alan askeri öğrenciler, erler ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan kamu çalışanları için adım atacaklarını söyledi.

Özel, "Darbenin planlayıcılarına karşıyız, affetmeyiz. Ancak adil yargılanma hakkı kapsamında büyük mağduriyetler var. Bunları görmezden gelemeyiz" dedi.

CHP lideri, "Parti olarak iktidarımızda darbeyi affedecek değiliz. Ama adil yargılanma hakkını özellikle KHK’lılara ve bu darbede hiçbir etkisi olmadan içinde olmuş erler, asker öğrenciler açısından yeniden değerlendirmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.