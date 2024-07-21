Özgür Özel: 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi, sonunda biz birinci parti olduk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan ile görüşmesiyle başlayan 'normalleşme' süreci tartışmalarını değerlendirdi ve "Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi, 'normalleşme' süreci, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamaya gelmemesi de dahil gündeme ilişkin çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan Özel'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Özgür Özel, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesini değerlendirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz hafta sayın Trump'a bir saldırı gerçekleşti. Kulağını sıyıran bir mermi ki birkaç saniyeyle ölümden dönüyor. O zaman sosyal medyadan da paylaşım yapıp saldırıyı kınadık. O süreçte Biden'ın söylemleri de önemliydi.

Biden'ın aldığı kendi kararı ve sonuçta ABD'nin tercihi. Kampanyayı yürütmekte zorluk çekiyordu. Trump'ın karşısına daha zorlu bir rakip çıkacak gibi görünüyor.

Sağlık durumuyla, meseleleri algılama konusuyla sosyal medyada gençler tarafından çokça gündeme geliyordu. Partisi açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha iyi olacaktır."

NORMALLEŞME SÜRECİ

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesiyle başlayan 'normalleşme' sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunduç Özel, "Son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin genel başkanı ülkenin Cumhurbaşkanıyla bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’LA NE KONUŞTU?

Kıbrıs ziyaretinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ne konuştuğunun sorulması üzerine Özel şunları söyledi: "Kişileri eleştirebiliriz ama kurumları yıpratmamak lazım. Önce o kısa bir hal hatır sordu. Daha sonra ben de hatrını sordum. Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmkuzeyak zorundayız.”

FEYZİOĞLU’NUN KARŞILAMAYA GELMEMESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs ziyaretinde kendisini karşılamaya gelmeyen Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ilişkin şunları söyledi:

“Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. Kendin gelmiyorsan birini gönder. Bu çirkin planlama büyükelçinin sorumluluğunda. Bugün açıklama yapmış beyefendi. ‘Biz sadece bakanları karşıladık, partileri karşılamadık’ dedi. Görmediysen arayacaksın, bulacaksın.”