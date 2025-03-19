Özgür Özel "23 Mart'ta sandık başındayız" dedi, Erdoğan'a seslendi: Bu darbenin neresindesin?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin, "4 günlük gözaltı süresi tam ön seçim gününe denk geldi. (Erdoğan) İmamoğlu'na yenileceğine benden daha çok emin" dedi.

Halk TV yayınına telefonla bağlanan Özel, sabah satlerinde gerçekleştirilen gözaltıların ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığını aktardı. Türkiye'nin darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Bu darbenin neresindesin?" diye sordu.

Partisinin 23 Mart'ta gerçekleştireceği ön seçime işaret eden Özel, şöyle devam etti: "23 Mart günü 1 milyon 750 bin üyemiz 81 ilde 973 ilçede bir sonraki seçimdeki Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere sandık başında olacağız. Daha büyük bir kararlılıkla, daha büyük bir inatla orada olacağız."

"BİRDEN ÇOK SORUŞTURMA VAR"

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Birden çok soruşturma var. 4 gün sonra CHP'nin ön seçimi var. Adayımız İmamoğlu'na bu sabah gözaltı yaptılar. Bu iş tam pazara yapılacak şekilde yapıldı. Biz anklatlere baktığımızda CHP'nin birinci parti olduğunu görüyoruz. Kimi anketlerde 20 puan fark var. İmamoğlu'nun Erdoğpan'ı yeneceği görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın kendisinin gösterdiği adaylara karşı 4 kez yendi.

İmamoğlu'nu beceriksiz göstermeye çalıştılar ama kazandı. İmamoğlu'nun Erdoğpan'ı yeneceğine ben yüz inanıyorsam o bin inanıyor. O hep 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanıyor' diyor. Bunun için yapıyorlar. Millet ülkeyi kimin yöneteceğine kendi karar verecek. Sandıkla gelen birisi sandıkla gitmeyi kabul etmiyor. Şu anda Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıyadır.

"PAZAR GÜNÜ KURULACAK SANDIĞA DARBE YAPILIYOR"

Bu millet sandığını vermez. Ne zaman devlete karşı millet kazanır. Bütün süreçlerde 15 Temmuz dahil. Ben buradan Erdoğan'a sesleniyorum; Bütün darbeler iktidarla yapılır. Bütün dünya ana muhalefetin gözüne bakan 'sen bu işin neresindesin?' diye. Ben 'darbeye karşı demokrasiyi savunacağız' dedim. Sen bugün yapılan darbenin neresindesin? AKP ve MHP'ye soruyorum; 'siz bu darbenin neresindesiniz?' Sizin cuntadan ne farkınız var? Pazar günü kurulacak sandığa darbe yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size.

Biz mezarda da olsan insanları sandığa davet ediyoruz. Hayatta da mezarda da olsak o sandıklar kurulacak bu darbecilere hesap sorulacak. Üyemiz olmayanları da sandıkların kurulacağı yerlerde bekliyoruz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 isim hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.