Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılması gerektiğini belirterek, "25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel, asgari ücrete ilişkin ise 25 bin liranın altındaki asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Özel, "Zam hakkımız söke söke alacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gebze'de düzenlenen Geçinemiyoruz Mitingi’nde konuştu.

Özel, konuşmasında gelir adaletsizliği ve emekli aylıklarındaki dengesizliklere değindi.

Özel, "Bir yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin kişi arttı. Resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor" diye konuştu.

Özel, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına ilişkin ise "Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bugün ülkede gelir adaletsizliği en üst noktaya çıktı. Bugün Türkiye'de en zengin yüzde 20, bütün varlıkların yüzde 81'ini alıyor. En yoksul yüzde 20 sadece 0.5'ini alıyor.

Birileri yüzde 81'i alırken, bizler yüzde 1'i bile alamıyoruz. İşine gelince 'aynı gemideyiz'...Yazıklar olsun bu düzene!

Türkiye'nin en zengin yüzde 20'si 32 bin dolar milli gelirle geçiniyor ama en yoksul yüzde 20'si 3 bin 600 dolar gelirle geçiniyor. Hakkımız almadan durmayacağız ve söke söke alacağız.

"BU DÜZEN AÇLIK GETİRMİŞTİR"

Bu meydanda geçinemeyen herkes var. Herkesin sesini hep birlikte duyurmaya geldi sıra. Eğer herkes, herkesin sesini duyar ve hep birlikte sesini yükseltirse başarmamamız için bir neden yok.

Alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde 1,5 asgari ücret düzeyinde olan en düşük emekli maaşı, bugün 0.6 asgari ücret düzeyindedir. Bu düzen büyük bir yoksulluk, büyük bir açlık getirmiştir.

"VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

270 euroluk sefalet maaşına isyan ediyor musunuz? Emeklinin hakkını söke söke alacak mıyız? Önce emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar, son CHP iktidar olduğunda her emeklinin en düşük maaşı 1,5 asgari ücret oluncaya kadar durmayacağız, hep beraberiz ve hep beraber başaracağız.

Vergide adalet istiyoruz. Yani yılbaşında vergi, maaş başlayıp da 3. ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün 9 gram altın alırken şu an asgari ücret 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne kadar 3 bin 850 lira eridi. Diyorlar ki enflasyon farkı vermeyiz. Vermezsiniz ocaktan bugüne emekçinin maaşından 11 kilo kıymayı çaldınız, 24 kilo pirinci çaldınız... Enflasyon farkı hakkımızdır, refah payı hakkımızdır, Türkiye emekçi sınıfı bundan sonra hakkını size bırakmayacak, söke söke alacaktır.

"BİR YILDA İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 200 BİN KİŞİ ARTTI"

Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin de kulağı burada. Tarlalar teker teker satılıyor. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. Her 4 gençten 3'ünün çiftçi maaşlı işte. Tarlasını arkada bırak gözü yolda... Bu çiftçiler geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı büyük bir gıda enflasyonuna neden oluyor.

Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin de kulağı burada. Tarlalar teker teker satılıyor. 500 bin çiftçi tarımı bıraktı. Her 4 gençten 3'ünün çiftçi maaşlı işte. Tarlasını arkada bırak gözü yolda... Bu çiftçiler geçinemedikleri gibi yaratılan sıkıntı büyük bir gıda enflasyonuna neden oluyor.

Bir yılda işsiz kişi sayısı 1 milyon 200 bin kişi arttı. Resmi işsizlerin yüzde 90'ı işsizlik sigortasından yararlanamıyor.

GRİ LİSTE TEPKİSİ

Gri listeden çıktığımızı ilan ettiler. Sanki gri liste Ecevit'ten, Özal'dan, Demirel'den kalmış gibi anlatıyorlar. Bugün güç bela gri listeden çıkılınca bunu başarı gibi anlatıyorlar. Gri liste dediğin Burkina Faso'dur, Suriye'dir... Kara para cennetinin olduğu ülkelerdir. Bunu başarı diye anlatanlara yazıklar olsun.

"ZAM VERMEMEYE ÇALIŞAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

Emekliye bir asgari ücret alana kadar mücadeleye söz mü, yandaşa değil esnafa can suyu verilene kadar mücadeleye söz mü?

Parayı nerede bulacaksın? Biz gittik anlattık, gösterdik. Dedik ki vergide adalet istiyoruz."