Özgür Özel 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı netleşti. Buna göre parti saat 12.00’de Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş başlatacak.

CHP milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarıyla beraber CHP Genel Başkanı Özel de yürüyüşe katılacak. Özel’in yürüyüş başlamadan önce, Birinci Meclis önünde yurttaşlara hitap etmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL RESEPSİYONDA YOK

Özel, 15 Ekim'de grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu için Erdoğan ve Bahçeli’ye çağrı yapmış, “Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu’nu Atatürk’ün vasiyetine, tüm yargı kararlarına rağmen, Atatürk Orman Çiftliği’nin bağrına bir hançer gibi saplanmış o sarayda değil de milletin evinde, Atatürk’ün evinde, gelin Çankaya Köşkü’nde yapın. Hepimizin kabul ettiği, gurur duyduğu Çankaya Köşkü’ne o resepsiyonu taşıyın, 10 yıldır yarattığınız suni tansiyondan, ayrışmadan bu milleti kurtarın” demişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, 21 Ekim'deki MKYK toplantısının ardından resepsiyonun “Milletin evi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde” gerçekleşeceğini belirterek “Sayın Özel'in bu resepsiyonlara katılmak için böyle bir şart koşması da siyaseten absürt bir yaklaşım olmuştur" yanıtını vermişti.

ÇANKAYA KÖŞKÜ'NÜ ÖNERMİŞTİ

Çağrısı karşılık bulmayan CHP Genel Başkanı Özel, saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek resepsiyona katılmayacak.

Özgür Özel, 29 Ekim resepsiyonunun Cumhurbaşkanlığı’nın Erdoğan öncesi yerleşkesi olan Çankaya Köşkü’nde yapılmasını önermişti.