Özgür Özel: 3 bakanlığa talimat verildi; savcı, Fahrettin Altun'un kuzeni çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan inceleme hakkında açıklama yapıyor.

Özgür Özel, açıklamasında, "Biz bu gelişmeleri iktidarın yerel seçim kaybından sonra başlattığı yeni anayasa tartışmasından, 'İsrail bize saldıracak' tartışmasından, 'Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun' tartışmasından ve Esenyurt Belediyemiz ile diğer belediyelere kayyum atamaları tartışmasından bağımsız görmüyoruz" dedi.

"Temel amaç CHP'li belediyelere oy veren seçmeni cezalandırmak" diyen Özel, "Dönüyor dönüyor, çıldırıyor çıldırıyor CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlayın diye. Ben bir kez daha seçilebilmek için gerekirse bir şehrin çöplerinin toplanmamasını, bir belediyenin çalışanlarının kirasını ödeyememesini göze alıyorum demek. Yeter ki bu belediyelere 'iş yapamıyorlar, ülkeyi de yönetemezler' diyelim ve insanlar bana oy versin! Bu kadar ucuz bir oyunla karşı karşıyayız.

BAKANLIKLARA TALİMAT VERİLDİ

Özel, şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, Çalışma Bakanlığı'na "Gidin CHP'li belediyelerde 'bir suç bulun, bulamıyorsanız da suç uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz ve bugünlerde yaşıyor."

İktidara tepki gösteren Özgür Özel, "Her şeyde sandığa sığınanlar, çıktık işte kantara kardeşim! Millet karar verdi, sana nüfusun yüzde 20'sini verdiler, bize yüzde 65'ini yönetme yetkisini verdiler. Ekonominin yüzde 85'ini CHP yönetiyor. Millet bir karar vermiş, takdir edeceksin, örnek alacaksın, iyi belediyecilik yaparsan seçim kazanacaksın."

Bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Biz hiçbir denetimden kaçmadık, kaçmayacağız. AK Partili belediyelere tek bir soruşturma açmayanlara sesleniyorum; İBB 36 dosyayla suç duyurusunda bulundu, tık yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek dönemiyle ilgili 40 dosya ile başvurdu, tık yok.

Kamu görevlilerine uyarılarda bulunan Özel, "Ben Sayıştay'a çok saygılıyım Meclis adına yapıyor. Mülkiye müfettişlerine çok saygılıyım, devlet adına yapıyor. Gittiğiniz yerde bir şey varsa bulun yazın. Ama 'arıştırın, karıştırın, bunları suça bulaştırın' talimatına uyanın devlete değil, AK Parti'ye hizmet ettiğini de unutmam, unutturmam. Gidin namusunuzla denetleyin, namuzsuzluk varsa çıkarın. Ama namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı.

"SAVCI, FAHRETTİN ALTUN'UN KUZENİ"

"Ya bütün belediyelere yolla ya da CHP'li belediyelere özel suç uydurmak için görevlendirmeler yapma" diyen Özel, Beykoz Belediyesi'ne başlatılan inceleme ile ilgil şunları söyledi: "Sayın Barış Duman. Kim bu Barış Duman? Fahrettin Altun'un kuzeni... O kadar savcı dururken, Balıkesir'de, Başakşehir'de, Bursa'da, Sakarya'da, Sultangazi'de, Malatya'da... Bir savcı harekete geçiyor, o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. İtibar suikastı yapmaya çalışıyorlar."

NORMALLEŞME YANITI

Bir gazetecinin normalleşme sorusuna yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"CHP'nin iktidarla normalleştiği falan yok. Biz bu iktidarın kötücül aklına rağmen onu seçen seçmene duyduğumuz hürmeti ifade ediyoruz. Bunun dışında bu iktidarın yapmadığı işler vardı. Bunun dışında bu iktidarın yapmadığı işler vardı. Şehit cenazesinde el sıkışmamak gibi. Bunu Anadolu'da takdir eden varsa devam ettirelim. Ülkenin kurucu partisine herhangi bir konuda bilgi vermemek gibi. Bunu takdir eden varsa Anadolu'da devam ettirsinler. Biz normali budur dedik. Tayyip Bey'in bu binaya (CHP Genel Merkezi'ne) gelmesi, vatanı böldürecekler dediği binada gelip çay içmesi normaldir. Ben bunu savunuyorum. Ben milletle normalleşmeye sonuna kadar devam edeceğim. Normal olanı yapmaya sonuna kadar devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.

Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.