Özgür Özel: 4 Mayıs'ta CHP 81 ildedir, 973 ilçededir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'na eylemdeki madenciler de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup konuşmasına eylemde olan Doruk Maden işçilerine değinerek başladı.

"Ak Parti döneminde 7 tane Soma oldu" diyen Özel, "Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin neden değeri yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün" ifadesini kullandı.

Özel, "4 Mayıs'ta CHP 81 ildedir, 973 ilçededir. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun, yolun sonu iktidardır, selamettir" diye konuştu.

SOMA FACİASINI HATIRLATTI

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlk mahkemeye 10 bin kişi gittik, 86 mahkeme takip ettim. Bittiğim 156 kişiydik. O günden bugüne dört Soma daha olmuş sadece madenlerde. Ak Parti iktidarı döneminde Soma’dan bir tane olmamış, yedi tane olmuş. Ama biz bir Soma hatırlıyoruz. 301’i birlikte öldü diye herkes konuşuyor. Ak Parti döneminde yedi Soma oldu, işin orasına kimse bakmıyor. Soma’da 301 madencinin işçi sınıfına vasiyetidir, örgütlenin, sendikalı olun, birlikte mücadele verin.

Soma’nın üzerinden 12 yıl geçti ama madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri Eskişehir’den yola çıktılar, Ankara’ya geldiler. Maaşlarını almak istiyorlar, sürekli ücretsiz izne çıkarılmaya isyan ediyorlar. İşçilerin 23 Nisan’da çocuklarıyla nasıl bir araya geldiğini gördük. Ne yapmışlar da polis her seferinde karşısında? Adımını atana gözaltı yapıyorlar. Bu sabah gazeteleri açtık, Salih Yurdakul kardeşimizin evinden çıkan alışveriş listesi… Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir. Böyle bir fotoğraf çektirilmesin diye, hiç yolu yok bir sonraki seçim kazanılacak.

Şimdi burada bu madenciler hayatını kaybederken mi ödeyeceksiniz? Bu madencinin Soma’da olduğu gibi ölüsünün değeri var da dirisinin neden değeri yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bir an önce bu sorunu çözün.

"1 MAYIS BAYRAM GİBİ BAYRAM OLACAK"

2010 Taksim var, 2011 var. 14 yıldır Taksim yasak. 1 Mayıs bayram gibi bayram olacak. Taksim işçiye sonuna kadar açık olacak.

“İKİ İŞÇİDEN BİRİ ASGARİ ÜCRET ALIYOR”

Bu kara düzen her iki işçiden birini asgari ücretli yaptı. Asgari ücret dediğimiz şey, emekçinin ilk bir yıl aldığı ücrettir. Bir yıl sonra kıdemle birlikte o kıdemden uzaklaşılır. Asgari ücret neredeyse ortalama ücret olmuş durumda. O yüzden de asgari ücretliler zorda hem de geri kalan ücretler ona göre belirlendiği için diğer ücretliler zorda.

SOSYAL KONUT PROJESİ YANITI: “KÖTÜ TAKLİTLERDEN SAKININ”

Buradan Türkiye’de barınma sorunu çeken herkese söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kiralık sosyal konut fikrinin geliştiği sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin tartıştığı ve hayata geçirdiği o fikrin sahibidir. O fikri Türkiye’ye getiren, o fikri Türkiye’de savunan Türkiye’de planlayan iktidarında da her sosyal konuttan birinin kiralık ve gelire göre sosyal konut haline getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem sosyal belediyecilikte hem de sosyal konut alanında kötü taklitlerinden sakının.

"BU ÜLKE İKİ BARIŞTAN ÇOK ÇEKTİ"

Batmış, bitmiş bir ekonomiyle, faizin kara deliğe dönüştüğü israf düzeniyle karşı karşıyayız. Her şeyi bilen ekonomist Erdoğan yine çözümü bulmuş, varlık barışı yapacakmış. Bu ülke iki barıştan çok çekti, biri imar barışı. 8 kere çıkardılar, dirençsiz yapılar yasallaştı, depremde çürük yapılarda on binlerce insanımızı kaybettik. İkincisi varlık barışı, onun da 8'incisini getiriyorlar.

Tamamı Erdoğan'ın icadı. Kim getirdi nasıl getirdi bilinmez, bilinen şu: nasıl kazandıysan kazandın önemi yok yeter ki getir. Uyuşturucu baronu Çetin Gören demiş ki 'Cumhurbaşkanımız deyince Hollanda'daki paramı getirdim' demiş, uyuşturucu baronu Petrak varlık barışından yararlanmış. İkisi de tutuklu şimdi.

Bu tip kara paralar ne oluyor? Uyuşturucu paraları yasallaştırıp içeri getiriyorsun, o da Türkiye'deki bütün operasyonunu artık yasal hale getirdiği paralar üzerinden yürütüyor.

"İBB DAVASI TEL TEL DÖKÜLÜYOR"

Fevkalade siyasi olan bu dava tel tel dökülüyor. Her gün bir dürüst insan bir iftiracıyı mahcup ediyor, her gün bir doğru bir yalanı çürütüyor. Şimdi yandaş kanallar nerede? Yapsana haberini. Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen suçlar şöyle ispatlandı desene... Tek bir ispat yok, 'Duydum, görmüştüm, ifademi geri çekiyorum...'

Aziz İhsan Aktaş davasında iki gizli tanık dinlendi. Adı yaprak. Soruya şunu söylüyor 'Anlattıklarım duyduklarımdan ibaret, bir şey görmedim, savcılık yazıya döktü, başka bilgim yok...'

Bunun ifadesiyle insanlar tutuklu..

Gizli tanık XYZ49QP... Şunu söylüyor: "Bizzat gördüğüm usulsüzlük yok, duyduklarımı anlatmıştım"... Bunlar davanın temel taşıyıcı kolonları, dün itibarıyla 14 itirafçı ifadesini geri çekti."

Daha önce söyledim, ateşle oynayan elini yakar. Yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar. Biz bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağız. Devlet de millet de unutmaz. Bu devletin hafızasını da kimse hafife almasın, bunu da hatırlatırız."