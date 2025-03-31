Özgür Özel: 8 gün önce "İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak" mesajı kişiyi biliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında basın toplantısı düzenledi.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının tutuklanması ve ülke geneline yayılan protesto eylemlerinde de çok sayıda gencin tutuklanması nedeniyle Ankara'daki bayramlaşma programlarını iptal ettiklerini hatırlatan Özgür Özel "Burada geçirdiğimiz bir hafta boyunca çok sayıda siyasi partinin genel başkanı ile bayramlaştık" dedi.

Özel, bu isimlere teşekkür ederken sözlerine şöyle devam etti:

"Bu zulmü yapan iktidar partisi ya da iktidar bloğu bileşenlerinin gönül verenlerini en sıcak duygularla selamlıyoruz. Ama zulüm ile ikitdarda kalmaya çalışan, 19 Mart'ta darbeye kalkışan cuntaya ne bayramda ne demokrasi sınırları içinde söyleyecek söz bulamıyoruz. 3 aydır MASAK diye yalancı bir raporu konuşanlara, bayramı zehir edenlere söyleyecek hak ettikleri bir söz yoktur."

VOLKAN KONAK'I ANDI

Dün akşam sahnede fenalaşarak yaşamını yitiren usta sanatçı Volkan Konak'ı da anan Özel, "Dün akşam Atatürk ve cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıyı, Volkan Konak'ı kaybettik. Müzisyenliğinin yanı sıra onurlu duruşundan taviz vermeyen bir aydındı. Gezi soruşturmaları sanatçılar arasında nasıl bir etki yaratacak diye düşünürken ilk ses çıkartan kişiydi" diye konuştu.

Volkan Konak'ın son süreçte Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği ve dün akşam konserinde söylediği "Devrimciler korkmaz" sölzerini de hatırlatan Özel, "O'nu unutturmamak, adını yaşatmak ve onun özlediği Türkiye'ye kavuşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"HİZBULLAH'I DEĞİL TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ SERBEST BIRAK"

Dün Silivri'de aralarında "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin'in de olduğu tutuklu gençleri ziyaret ettiklerini anlatan Özgür Özel, "İtirazla serbest bırakılmaları, ilk duruşmaya kadar da içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bayramda Hizbullahçıları yetki kullanıp serbest bırakan Erdoğan'a, Türkiye'nin geçmişini karartan canilere değil Türkiye'nin geleceği aydınlansın diyen, hiçbirnin elinde kan olmayan gençleri Silivri'de tutmanın utancını, bunun ne kadar kötülük içeren ruh halinde olduğunu kendisine hatırlatıyoruz. Hizbullah'ı değil Türkiye'nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini söylüyoruz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERE İŞKENCE YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Gençlerin cezaevi şartlarına da değinen ve öğrencilere gözaltında işkence ve kötü muamelede bulunanlara seslenen Özel, şöyle devam etti:

"2 genç koymuşsunuz, geri kalan 47 kişi hepimizin dudaklarını uçuklatacak hükümlerle cezaevinde yatanlar. Bu olacak iş değildir. Oradaki gençleri bu psikoloji içinde tutumak doğrudan psikolojik işkencedir. Gerekli başvuruları yaptık, bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Bu öğrencilere ters kelepçe takıldı, saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. 60 kişiye 4 şişe su veridi. Kötü muameleler, küfürler her bir öğrenci tarafından rapor edildi. Bunun saatlerini yerlerini biliyoruz. Rapor edilen yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın nerede kimler tarafından yapılmış olabileceğini biliyoruz.

Kötü muamelenin, işkencenin affı da zaman aşımı da olmaz. Bu işi takip ediyoruz. Kötü muamele için kanunsuz emri alıp uygulayanlar sorumluluğu bizzat taşırlar. Yazılı emir varsa sorumlusu emri verendir yoksa uygulayandır. Bundan sonra gençlere hukuk devleti içinde nasıl gerekiyorsa öyle davranılacak. Kimse seçimi kazanıp öncesini temizledik diye düşünmesin. Bugünlerde zulüm yapan, iftira atan, olmayan delili varmış gibi anlatan yorumcular, geçmişe sünger yok. Devleti suç örgütü gibi yönetenlere, aparatlara, buna sessiz kalanlara hukuk devleti içinde sonuna kadar hesap sorulur. Suça ortak olmayın."

Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyondan bahsetmeye devam eden Özel, şunları söyledi:

"5 tane siyasi yasak istemi, 31 yıl önce verilen diplomanın iptal istemiyle, kamera şakası bile olamayacak adımları peş peşe attılar. 47 ay daha dayanamadılar. Yüzlerce polisle şafak vakti ailesiyle birlikte yaşadığı İBB'nin resmî konutunu basıp başkanımızı ve arkadaşlarını gözaltına aldılar. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır şeklinde iman ettiği gerçeklik yüzünden rakibini ekarte edip kendisini yenebilecek herkesi ekarte edip kendisini yenebilecek bir adayla yarışmak hatta katılımın yüzde 40'lara indiği göstermelik bir seçimin öz hazırlığı şeklinde bir darbe yapmaya karar verdi. Cumhur İttifakı'ndan bir genel başkan yardımcısı, gazeteci Sinan Burhan'a, 'İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak' diye mesaj attı. Kim olduğunu biliyoruz.

İstanbul'u Maltepe'de eyleme, gücünü göstermeye davet ettik. Geçen sene televizyonlarda 'İstanbul boş, mitingin iptali söz konusu' diyerek duyurdular. Bugün hep birlikte milyonlarda kişi Maltepe Meydanı'na aktı. Herkesin hedefi Maltepe Miting alanı olmuştur. Gençlerin coşkusu ve her yaştan İstanbullunun kararı İmamoğlu oldu. Çoğunluk İmamoğlu'nun arkasındadır. Arkalarında ne devlet ne millet vardır. Devletle millet yarışırsa millet kazanır. RTÜK'ten dışarıya halkın haber alma özgürlüğüne ateş açılmaktadır. Şimdi yandaş kanallar, kendi içlerinde üstünlüğün nasıl muhalefete geçtiğini ve bunun nasıl geri alınacağını düşünüyorlar."

"'İMAMOĞLU TUTUKLANACAK' DİYE MESAJ ATAN KİŞİYİ BİLİYORUZ"

Özgür Özel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın 11 Mart'ta bir televizyon kanalında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacağını söylediğini aktardı. Bu bilginin kendisine Cumhur İttifakı çatısı altındaki bir siyasi partinin genel başkanı tarafından mesajla iletildiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"19 Mart'ta yapılacak tutuklamayı 8 gün öncesinden birisi bir kanalda söylüyorken, kaynak Cumhur İttifakı'nın genel başkan yardımcısı iken, onlara söyleyecek bayrama uygun söz yoktur. Gelecek Cumhurbaşkanı adayına darbe girişimi milletin çıplak elleriyle püskürtülmüştür. Arkalarında kimse yoktur. Ne devlet ne de millet vardır. Devlet ve millet yarışırsa millet kazanır. Devleti bir partinin emrine verenler, partiyi devletleştiremedikleri gibi devleti de partileştiremezler. O seçimler yapılana kadar devletteki herkese devlet adamı gibi çalışmak düşer."

"BUGÜNKÜ İKTİDAR OTOKRASİYE MAHKUM OLMUŞ BİR CUNTA YÖNETİMİDİR"

Batı dünyasına da seslenen Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bundan sonra CHP olarak attığımız her adımı bir öncekinden daha büyük kararlılıkla atacağız. Hiç kimse, şöyle bir şey düşünmesin 'güç ellerinde, devlet ellerinde' 19 Mart sabahı test ettiler millet cevabı verdi. Bugün son seçimlerde ikinci turda da olsa seçilmiş olmasına rağmen, milletten aldığı yetkiye rağmen millete sırtını dönenlerin, anketlerde yerlerde sürüklenenlerin milletin gönlünde bir karşılığı yoktur.

Avrupa da kendi evinde demokrasicilik oynayıp Türkiye'de otokrasicilik oynayan vatandaş bu iktidarın değişeceğini bilecek. Bugünlerde sessiz kalan tüm dostlara, içeriden dışardan şunu söylüyorum: Bu zor günlerde 18 yaşındaki çocuklarımıza, peşinden koştuğunuz İmamoğlu'na bunlar yapılıyorken siz bugün hangi tutumdaydınız dönüp bunlara bakacağız. Bugünkü iktidar otokrasiye mahkum olmuş bir cunta yönetimidir. Aha orada duruyor. İsteyen ilişki kursun, isteyen oyun planını ona göre kursun."