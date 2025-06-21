Özgür Özel: 81 ilde seçim kampanyası yapmaya başlayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin devam edeceğini açıklayan Özel, "Eylem sonuç alana kadar devam eder. Bizim sonuç almamız için öncelikle arkadaşlarımızın tutuksuz, adil yargılanmaları gerekiyor. Mitingleri azaltmayı değil aksine çoğaltmayı, yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel, açıklamasında, "81 ilde kuvvetli ekiplerle seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Hangi sorun varsa, Rize'ye gidip çay üreticisinin sorununu Ekrem Başkan gelince nasıl çözeceğini yerinde anlatacağız, tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Ben arkadaşlarımızın çok uzun sürmeyecek bir sürede de tutuksuz yargılanacağına inanıyorum. Burada bilhassa kadınlara, zorla tutulan ve zulme tabi tutulan kadınlar için tutuksuz yargılama ve evlatlar için biraz vicdan istiyorum. Çocukları ve kadınları bırakın. En acımasız savaşta bile kadına ve çocuğa dokunulmaz."