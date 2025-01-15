Özgür Özel, AB ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzel ve milletvekilleri eşlik etti.