Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, AB ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Güncel
  • 15.01.2025 00:51
  • Giriş: 15.01.2025 00:51
  • Güncelleme: 15.01.2025 00:52
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, AB ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzel ve milletvekilleri eşlik etti.

Özgür Özelden erken seçim çağrısı: "Senden son istek sandıktır"
BirGün'e Abone Ol