Özgür Özel: ABD ve Trump, Türkiye'yi siyaseten kuşatmış durumda

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD'nin ve Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi "siyaseten tamamen kuşatmış durumda" olduğunu söyledi.

Özel, Euronews Türkçe’ye konuştu. Özel, siyasette son dönemde meydana gelen gelişmeleri “darbe” olarak nitelendirirken, "Burada muhalefetin sorumluluğu demokrasiyi savunmak" dedi.

"İKTİDARIN GÖZE ALDIĞI ŞEY BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

"Biz 15 Temmuz gecesi bu iktidara darbe yaptıklarında bu iktidarı çok sevdiğimiz için değil, demokrasiyi çok sevdiğimiz için seçilmiş parlamentonun, seçilmiş iktidarın arkasında, darbecilerin karşısında durmuştuk" diyen Genel Başkan, şunları da sözlerine ekledi: "Biz o gece bu sınavdan geçmiştik. Şimdi AK Parti'nin bu sınavdan geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz."

Bundan sonraki süreçte, İBB'ye kayyum atanmasını ihtimal dahilinde görmediklerini belirten Özel, "Buna kalkışanı da perişan ederiz" dedi.

"İBB'YE KAYYUM ATAMAYA ÇALIŞMAK TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRIR"

"İBB'ye kayyum atamaya çalışmak Türkiye'yi karıştıran ve Türk siyasetine, demokrasisine çok zarar veren bir iş olur. Türkiye ekonomisini berbat eden bir iş olur. Türkiye'nin zaten çok önemli kaynakları bu işe gitmişken, bütün rezervlerinin tükeneceği ve büyük bir ekonomik krizin olacağı, borsanın çökeceği, yabancı yatırımcının kaçacağı, faizlerin tırmanacağı bir adımı atmalarını doğru bulmuyoruz" diyen Özel, bu adımın sokakları karıştıracağını da sözlerine ekledi.

ABD'nin ve Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yi "siyaseten tamamen kuşatmış durumda" olduğunu kaydeden Özel, 19 Mart'a susulması karşılığında Türki cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs'ı tanımasına ses çıkarılmadına ilişkin iddiasına da değindi.

"19 Mart darbesi yapılmadan önce Erdoğan yönetiminin Trump yönetimine bilgi verdiğini ve icazet aldığını biliyoruz" diyen Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve içinden geldiği siyasi hareket için Filistin'in çok önemli olduğunu ancak şu anda orada bir soykırım ve tehcir yaşanmasına rağmen iktidarın bu konu hakkında yorum yapmadığını vurguladı.

"TÜRKİYE'YE SUSMA ROLÜNÜ VERMİŞLER"

"Burada esas Trump'ın hemen Gazze'nin önündeki Avrupa'ya 100 yıl yetecek zengin hidrokarbon yataklarına sahip çıkmayı düşündüğünü de mutlaka göz etmeliyiz. Suriye'de bir oyun kurulmuş, bu oyunda İngiltere, ABD, İsrail var ve Türkiye'ye de biçilmiş bir rol var. Gazze'de bir oyun kurulmuş, bu oyunda ABD ve İsrail var, Türkiye'ye de susma rolünü vermişler" ifadelerini kullandı.

Bunun karşılığında ABD'nin diğer müttefikleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın hak ve menfaatlerinin söz konusu olduğunu vurgulayan Özel, son gelişmelerle birlikte "Türkiye'yi Ada'da işgalci olarak ilan eden bir kararın da" tanındığını ve bunun Türk dış politikası açısından bir çöküş olduğunu söyledi.

"KIBRIS POLİTİKASI ÇÖKTÜ, FİLİSTİN POLİTİKASI ÇÖKTÜ"

Şimdi hedefte İran olduğunu belirten Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD Maliye Bakanı ile yaptığı son görüşmeye ilişkin olarak, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Washington'un İran'a sert yaptırımlar uygulayacağını ve Türkiye'nin burada doğru yerde durması gerektiğini söylediğini belirtti.

"Türkiye'nin İran'ı yalnızlaştırması gerektiğini, Türkiye'ye düşen rolün bu olduğunu, ancak bunun karşılığında Türkiye'nin beklediği ekonomik ve siyasi desteğin verileceğini ifade etmiş durumdalar" diyen Özel, "Türkiye için de çember giderek daralıyor. Türkiye'yi gelip işgal etmeyecekler ama siyaseten kuşlatmış durumdalar" diye konuştu.

1 MAYIS ÇAĞRILARI

Sendikaların Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamaya karar vermeleri halinde kendisinin de iştirak edeceğini söyleyen Genel Başkan, Türk halkının demokrasiye olan bağlılığını da vurguladı.

Lise ve üniversite öğrencilerinin 1 Mayıs için yaptığı Taksim çağrısına ilişkin olarak, "Bir siyasi parti olarak 1 Mayıs'ın nerede kutlanacağına ben karar veremem, AK Parti de veremez. Bu karar, 1 Mayıs'ın sahibi sendikalarındır" dedi.

"Taksim hedeflemesi bizi doğru mücadeleden uzağa düşürebilir" diye ekledi: "Benim başka bir meydanı işaret etmem sendikalardan rol çalmam olur."

"BAHÇELİ İLE DEMOKRASİ SAFINDA YENİDEN BULUŞMAYI ARZU EDERİZ"

İktidardaki Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı tartışmalı açıklamalara da değinen Özel, "Biz hiç saf değiştirmedik" dedi. "Ümit ederim ki Sayın Bahçeli'nin son dönemde demokrasiyi savunan açıklamaları veya pozitif yönden yaklaşarak buna yorduğumuz açıklamaları düşündüğümüz gibidir."

"Sayın Bahçeli ile demokrasi safında yeniden buluşmayı arzu ederiz" diye ekledi.

CHP Genel Başkanı erken seçim çağrılarına ilişikin olarak, "31 Mart 2023'de yüzde 20'lerde olan erken seçim şimdi yüzde 60'lara kadar tırmanmış durumda. Hepimiz biliyoruz ki yüzde 70'leri geçen bir erken seçim talebine hiçbir iktidar dayanamaz" ifadelerini kullandı.

Eğer insanların daha bir yıl önce seçtiği İmamoğlu'na sahip çıkılmasaydı ya da Erdoğan'ın diğer adayları da ekarte edilseydi "bir sonraki elin genel seçim sandığına uzanabileceğini" belirten Özel, Türkiye'de demokrasiye dair umudunu koruduğunu ifade etti.

KANAL İSTANBUL MESAJI

Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde tutuklu olmasının sebebinin Kanal İstanbul olduğunu vurgulayan Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingler yoluyla partiye kayyum atanmasının önüne geçtiklerini belirtti.

İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan Avrupa ülkeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "İktidar değiştiğinde şüphesiz Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde yeni bir dönem başlayacak. Bizim kamuoyuna karşı en büyük taahhüdümüz AB'ye tam üyelik" dedi.

Almanya ve Fransa yönetimlerinin desteğini kıymetli bulduğunu dile getiren Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ise eleştiriler yöneltti.

"Starmer'ın ortaya koyduğu yaklaşımı son derece çelişkili ve tutarsız buluyorum. İngiltere gibi demokratik geleneği bu kadar yüksek olan bir ülkede, Türkiye'de yapılan bu darbe girişimine karşı böyle bir sessizlik son derece manidar" diyen Özel, şunu da sözlerine ekledi: "Bu darbenin Türkiye'deki kaybeden siyasetçisi Erdoğan, Avrupa'da ise Starmer'dir. Gün gelip her şeyi geride bıraktığımızda düşmanlarımızın yaptığı kötülükler ve söylediği kötü sözleri değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız."