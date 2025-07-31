Özgür Özel: Abdullah Güler hadsizlik yapıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuruşacak komisyona ilişkin açıklamalarına "Abdullah Güler hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Özel, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Fiden Yüksekdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan isimleri ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yenemediği' isimleri cezaevine attırdığını söyleyen Özel, "Erdoğan yenemediğini, bileğini bükemediğini içeri atıyor. 19 Mart süreci bundan farklı bir süreç değildir" dedi.

"KOMİSYONUN VERMEDİĞİ KARARI AK PARTİ GRUP BAŞKANI VEREMEZ"

Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, AKP Grup Başkanı Güler'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Özel, "Komisyonun nasıl çalışacağına komisyon karar verecek. Abdullah Güler hadsizlik yapıyor. Komisyon üzerinde şimdiden tahakküm kurmaya çalışıyor. Komisyonun vermediği kararı AK Parti Grup Başkanı veremez" ifadelerini kullandı.

Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman hakkındaki hak ihlali kararını ilişkin de "Yerel mahkemenin de en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'nin kararı gereğince hem yeniden yargılamayı hem de bu tutuksuz yargılama noktasında bunca zamandır olan hak ihlalini ortadan kaldıracak kararı vereceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.