Özgür Özel: Abdurrahman Tutdere, bakanın yakasına yapışmış, zor ayırmışlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de yayınlanan Görkemli Hatıralar programına katıldı.

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkında gerçekleştirilen programda konuşan Özgür Özel, deprem bölgesine yaptığı ziyaretten bahsetti.

"KONTEYNERLERİN YÜZDE 10'U ÇIKMIŞ"

"Maalesef konteynerdekilerin sadece yüzde 10’u konteynerden kurtulabildi" diyen Özel, şunları söyledi:

"700 bin kişi konteynerde kalıyordu. Şimdi resmi rakamlara göre 620 bin kişi kalıyor. ‘Evlerin yüzde 30’unu bitirdik’ diyorlar. Ama konteynerlerin yüzde 10’u çıkmış. O evler kime verildi, nasıl verildi? Ya bitmemiş ya bitse de parası yok, içine geçemiyor. Elektrik parasından korkuyor, kiradan korkuyor. Konteynerlerde 620 bin kişinin yaşadığı, resmi rakamlarla Hatay’da 212 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı bir dönemdeyiz. ‘Bir yılda evleri yapıp teslim edeceğiz’ demişlerdi. Üçüncü yılın içine girdik. Halen daha yüzde 10’u yerleşebildi."

"YAKASINA YAPIŞMIŞ"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ismini vermediği bir bakan arasında geçen tartışmayı anlatan Özel, şunları kaydetti: