Özgür Özel: Abdurrahman Tutdere, bakanın yakasına yapışmış, zor ayırmışlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Abdurrahman Tutdere'nin deprem sonrası ismini vermediği bir bakanla yaşadığı tartışmayı anlattı. Özel, "Bu Bakan, Abdurrahman‘ı gördüğü bir yerde, Valilikte, Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de yayınlanan Görkemli Hatıralar programına katıldı.
Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkında gerçekleştirilen programda konuşan Özgür Özel, deprem bölgesine yaptığı ziyaretten bahsetti.
"KONTEYNERLERİN YÜZDE 10'U ÇIKMIŞ"
"Maalesef konteynerdekilerin sadece yüzde 10’u konteynerden kurtulabildi" diyen Özel, şunları söyledi:
"700 bin kişi konteynerde kalıyordu. Şimdi resmi rakamlara göre 620 bin kişi kalıyor. ‘Evlerin yüzde 30’unu bitirdik’ diyorlar. Ama konteynerlerin yüzde 10’u çıkmış. O evler kime verildi, nasıl verildi? Ya bitmemiş ya bitse de parası yok, içine geçemiyor. Elektrik parasından korkuyor, kiradan korkuyor. Konteynerlerde 620 bin kişinin yaşadığı, resmi rakamlarla Hatay’da 212 bin kişinin konteynerlerde yaşadığı bir dönemdeyiz. ‘Bir yılda evleri yapıp teslim edeceğiz’ demişlerdi. Üçüncü yılın içine girdik. Halen daha yüzde 10’u yerleşebildi."
"YAKASINA YAPIŞMIŞ"
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ismini vermediği bir bakan arasında geçen tartışmayı anlatan Özel, şunları kaydetti:
"Abdurrahman Tutdere’nin belediye başkanı olması, Adıyaman‘ı CHP’nin alması, bu mevzunun üstündedir" diyen Özel, "O söylediğiniz Bakan, ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ dedi. O bunu dedikten sonra Abdurrahman Tutdere, abisinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle, -ben oradaydım, tesadüfen 100 kilometre ötedeydim, ‘Abdurrahman’ın ailesi bulundu, çıkarılıyor’ dediler, koştuk.- Elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti. Tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı. O sırada, bundan bir süre sonra ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ denilince bütün yardımlar kesildi Adıyaman‘a. Madem dönmüş diye. Adam normal olarak ‘Biz başka yere yardım edelim’ diyor. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi bir laf etmiş Abdurrahman.
Bunun üstüne sen bu Bakan Abdurrahman‘ı gördüğü bir yerde, Valilikte, Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş. ‘Sen bunu bana nasıl dersin?’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar. Sorun Abdurrahman’a anlatsın, ben de yeni öğrendim. O günden sonra Adıyaman, Abdurrahman’ın yakasını bırakmadı, ‘Sen bizi bırakmayacaksın’ diye. Çünkü o isyanlarını korkmadan dile getirip, bir de bu yüzsüzlüğe karşı da sinirlerine hakim olamayıp iki yakasına yapışınca Bakanın, Abdurrahman‘a demişler ki, ‘Biz artık seni bırakmıyoruz, bu Adıyaman’ın hakkını sen savunursun.’ Zaten Adıyaman‘a ne kadar milletvekili yolladıysak ‘Ankete gerek yok, Adıyaman kararını vermiş’ demişlerdi. Anket yapmadan aday yaptık, her yerde anketlere baktık Adıyaman‘dan ben hep emindim, biliyorsunuz, ‘Kesin aldık Adıyaman’ı’ diyordum. Öyle oldu. Adıyaman’a bir sahip çıkma hikayesidir Abdurrahman Tutdere’nin hikayesi. Bir siyasi hikaye değildir yani."