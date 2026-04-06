Özgür Özel açıkladı: Ara seçim için milletvekilleri istifa edecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Görüşmede Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Sezgin Tanrıkulu eşlik etti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Sözlerine ekonominin durumundan bahseden Özel, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi kötü yönetildiği ve son derece kırılgan olduğu için İran savaşı gibi tüm dünyayı etkileyen bir sorunda, 19 Mart darbesinden bu yana onlarca rezerv yakıldığı için bütün dünya kendini korurken Türkiye'de vatandaşların sırtına yükleniyor. Türkiye gibi şoka hazırlıksız yakalanan ve gerekli tedbirlerini başka zamanlarda tüketen ülkelerin sırtına yükleniyor bu savaşın maliyeti. İspanya doğalgaz ve elektrikteki vergileri düşürdü. Su ve enerji noktasında tamamen ücretsiz karşıladığı hanelerin sayısını artırdı. Savaş çıktığından beri sanayicisini, vatandaşını korumak için bunu yapıyor."

"HİÇBİR ADIM ATILMIYOR"

Sözlerine, iktidarın 'terörsüz Türkiye' adını verdiği süreçten ve komisyon raporundan bahsederek devam eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Numan Bey, komisyon raporunun her partinin katkısıyla hazırlandığını söylüyor ama Hatay'ın milletvekili Can Atalay orada yok. Yapılması gereken iş, Numan Bey'in haklı talimatıyla milletvekili kütüğüne Can Atalay'ın eklenmesi lazım, bu adım bile atılmış değil. Hâlâ kayyumlar oturuyor. Hep birlikte rapora kayyum uygulamasını sonlandırmak lazım yazdık ama bu konuda da hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda tavrımız net. Önümüzdeki günlerde sayın Numan Kurtulmuş'tan randevu talep edeceğim ve kendileriyle bir görüşme yapacağız. Kendisinin atması gereken adımları kendisiyle de müzakere etme imkanı bulacağım.

Seçim yaklaşyor, her geçen gün iktidara yaklaştığımızı düşünüyoruz. Burada iki şey gündeme geliyor. Biri seçim güvenliği ve bunu seçmenin karar verme aşamasında ele almak lazım. Siyasi partiler rekabet etmek için var. Ekonomide rekabet edebiliriz, sosyal politikalarda yarışabiliriz, ulaşımda yarışırız. Ancak demokrasi, partilerin rekabet alanı değil ortak savunma alanıdır. Demokrasiden vazgeçmek buna karşı direnme alanı olarak tanımlanabilir. Tüm muhalefet partilerinin demokratikleşme konusunda uzlaşma içinde olması gerekiyor. Adil ve serbest seçimler ve anayasal demokrasi üzerinde uzlaşmamız lazım. Bu konuda tüm siyaset kurumunda dayanışma talebini diğer siyasi partilere de ilettik.

"MİLLET BAŞKA BİR ŞEY SÖYLÜYOR, İNATLAŞIYORSUNUZ"

CHP lideri, Bursa'da düzenlenen ve belediye başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı soruşturma hakkında ise şunları söyledi:

"31 Mart günü milli maç için yola çıkmak üzereyken darbenin Bursa ayağıyla karşılaştı. 2 yıldır Ak Parti'ye geçeceği söylenen ancak kendisinin sürekli yalanladığı birine ailesine ait bir vakfa zorla bağış yaptırdığı suçlamasıyla operasyon yapıldı. Üç kişinin suçlamalarına dayandılar. Biri yurt dışında, biri fiararda, bri de itirafçı Bu üç kişiden birinin evinin önünde emlak dolandırıcısı olduğu için 500 kişi eylem yaptı. Millet başka bir şey söylüyor, inatlaşıyorsunuz. Bir daha kazanıyor 5 yıl zulmediyorsunuz, bir daha kazanıyor hapse atıyorsunuz."

ARA SEÇİM İÇİN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

Özgür Özel, ara seçim tartışmalarına da değindi. 8 milletvekili koltuğunun boş olduğunu ve bu şartlarda ara seçim yapılmasının 'anayasal zorunluluk' olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasaya göre ara seçim ilk 30 ay ve son 1 yılda yapılamaz. Onun dışında TBMM'de boşalma olması halinde ara seçime gidilir diyor. Boşalan üye sayısı toplam sayının 5'te 1'i olursa 30 ay da beklenmez diyor. Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse. O ara seçim olacak anayasa öyle diyor. O ara seçimin yapılmasıyla ilgili irade ortaya çıkmalıdır. Biz istifa eden vekil sayısını 30'a tamamlamayı konuştuk ama o ilk 30 ay için geçerli. Sadece 8 boş sandalye için yapılsın. Aslında Hatay boş değil ama İstanbul 3'üncü bölge ve rahmetli Sırrı Süreyya Önder'den boşalan İstanbul 1'inci bölgede Ak Parti yarışa girmeye hazır mı görmek istiyoruz."

"ARA SEÇİM OLDUĞUNDA MİLLETVEKİLİ İSTİFASI DÜŞÜNÜYORUZ"

Özel, ara seçim kararı alındıktan sonra başka milletvekili istifaları olacağını da "Ara seçim olduğunda milletvekili istifası düşünüyoruz. Özellikle Ak Parti’nin milletin iradesine saldırdığı her yerde daha çok seçmen fikrini söylesin diye düşünüyoruz" diyerek ifade etti.

"CHP BELEDİYELERİNE OPERASYONLAR SİYASİDİR"

Özgür Özel'den sonra konuşan Tülay Hatimoğulları, "CHP belediyelerine sistematik operasyonlar hukuki değil siyasidir. Siyaseti dizayn etme operasyonudur" dedi. Yargının siyaseti dizayn etme çabasının bir 'demokrasi eksikliği' olduğunu belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Milyonlar aç. İktidar kiminle uğraşıyor? Muhalefeti zayıflatmakla uğraşıyor. Muhalefeti yargı yoluyla zayıflatma peşindeler, baskıyla zayıflatma peşindeler. Muhalefetin içindeki dayanışmayı bölme peşindeler. Yargıyı muhalefetin üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandırmaya da devam ediyorlar. Yargı krizi bir demokrasi krizidir. Suç iddiaları varsa, seçilmişlerin hepsi yerli yerinde duruyor, görevleri başında duruyorlar. Seçilmişler, kesinlikle, defaatle ifade ettik, seçilmişler tutuksuz bir şekilde yargılanmalıdır. Ve bugün başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün seçilmiş belediye başkanları serbest bırakılmalıdır. Kayyımlar ortadan kaldırılmalı, seçilmiş belediye eş başkanları ve belediye başkanları hızla görevlerine iade edilmelidir.

'CAN ATALAY'IN HAPİSTE TUTULMASI ANAYASAL SUÇTUR'

Aynı şekilde yine memleketim Hatay'ın milletvekili olan sevgili Can Atalay'ın hapiste tutulması şu anda bir anayasal suçtur. AİHM kararına rağmen, AYM kararına rağmen hala hapishanede tutulması bir suçtur. Halkın iradesini yok saymaktır, seçilmişi yok saymaktır. Ve bugün demokrasinin karşı karşıya kaldığı en önemli tehlike, olmazsa olmaz olan seçme ve seçilme hakkının yurttaşın elinden alınması. Böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız ve bu uygulama derhal bitirilmelidir. CHP belediyelerine sistematik operasyonlar hukuki değildir, siyasidir. Siyaseti dizayn etme hamleleridir ve biz DEM Parti olarak başından beri bunun karşısında olduğumuzun belirtmek isterim. Yargı iktidarın vesayetinden derhal kurtulmalıdır. Baskılara karşı daha güçlü bir mücadele ve daha güçlü bir dayanışmanın örneklerini hep beraber sergilemenin zamanıdır."

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Hatimoğulları, süreçle ilgili ise şu mesajları verdi:

"Bu süreç AKP-DEM Parti arasına sıkıştırılmış bir diyalog hattı ile değil tüm kesimlerin katılmasıyla başarılı olabilir. Bu süreci başından beri destekleyen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Gerçekten başından beri bu süreci büyük bir samimiyetle desteklediler ama daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Bu süreci ilerletmemiz gerekiyor."

"SEÇİME HAZIRIZ"

Can Atalay'ın TBMM'de olması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Toplum genel anlamda bir erken seçim beklentisi içindeyse bizler DEM Parti olarak bu çerçevede olası bir seçime hazırız" dedi.

"YASA KAPSAYICI OLMALI"

Hatimoğulları, komisyon raporundan sonra atılması beklenen yasal adımlarla ilgili ise "Komisyon çalışmasını tamamladı ve parlamentoya sundu. Siyaset karar vermediği müddetçe komisyon kendi kendine toplanıp yasa çıkarmaz. Bizler 'bazı taslaklar hazırlandı' şeklinde haberler alıyoruz ama bunların içeriğini bilmiyoruz. Bu yasanın kapsayıcı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SAYIN ÖCALAN'IN DOĞDUĞU EVİN MÜZE OLMASINI İSTERİZ"

Hatimoğulları, son olarak PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Urfa Halfeti'de doğduğu evin müze yapılacağına yönelik iddiaları yanıtladı: