Özgür Özel açıkladı: Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu Sırrı Süreyya Önder yazdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün (3 Mayıs Cumartesi) hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kendisine büyük bir anısını ve bir film senaryosunu yazdığını açıkladığını paylaştı.

Özel, yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’in "Bir Cumhuriyet Şarkısı" isimli bir filmin senaryosunu yazdığını ve kendisine bu süreci nasıl yazdığını anlattığını belirtti.

'FİLMDEKİLERİN EMEĞİNE YAZIK OLMASIN, ÖLDÜKTEN SONRA BİLSİNLER’ DEDİ

Özel şunları söyledi:

“Sırrı Süreyya’nın bir emaneti var, size söyleyeyim. Bana gelip dedi ki bir gün, ‘şu son filmi izledin mi?’ ‘Hangi filmi?’ dedim. ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’, dedi. ‘Hatırım için izle’ dedi. Ekrem Başkan ve Ahmet Özer’in de olduğu, MYK üyelerimizle gençlik kollarımızla birlikte izledik. Sonra ‘beğendin mi?’ diye sordu.

‘Ben ölene kadar bu sır sana emanettir, o filmin senaryosunu ben yazdım’ dedi. ‘Abi niye söylemiyorsun’ dedim. Sırrı beyin şeytanlaştırıldığı dönemdi. ‘Filmdekilerin emeğine yazık olmasın, öldükten sonra bilsinler’ dedi. O gün bugün bu sır bendeydi. Bugün sabahleyin birkaç kişiye söyledim.

“Niye bu sırrı bana emanet ettin?” dedim. Film Atatürk’ü anlatıyor. ‘O partinin ilk genel başkanını ben anlattım, son genel başkanına emanet edeceğim herhalde’ dedi.”

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin senaryosunu, 1930’lu yılların Türkiyesi’nde sanatla devrim yapan bir avuç genç, yetenekli ve azimli insanın hikayesini konu ediyor.