Özgür Özel açıkladı: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı açıklamada olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıkladı.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

KURULTAY GÜNÜ '6 NİSAN'

Özel, şöyle devam etti: "6 Nisan günü her birinin kişisel ve partili namuslarına kefil olduğum CHP delegeleri olağanüstü kurultay sandığı başına geçip bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. O gün, 6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesine tazelemesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla 'haydi işinize' diyerek işimize devam ediyoruz."