Özgür Özel açıkladı: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı seçilirse ilk icraatı ne olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi açılışında konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı ilk icraatın TOKİ'yi aramak olacağını aktaran Özel, "TOKİ'ye telefon açacak ve 'öğrencilerin barınma sorunlarını çözecek Cumhuriyet yurtlarını hemen bitirin' diyecek" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN KREŞ YAPMAMASI POLİTİK BİR TERCİH"

İmamoğlu, öncesinde İstambul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde hiç kreş olmadığını kaydeden Özel, kreş yapmamanın iktidarın politik bir tercihi olduğunu vurguladı.

Özel, özetle şunları söyledi: "18 gölge kabine üyemiz var. 9'u kadın, 9’u erkek. Sayın Erdoğan sadece aileyi kadına emanet edebilirken, biz 9 kritik bakanlığın gölge bakanlığını, kadın genel başkan yardımcılarımıza emanet ettik. Bakış açısı Ankara'da böyle olunca, buraya geldiğinizde de kreş beklemeyin Sayın Erdoğan'ın belirlediği belediye başkanlarından. Kreş yapmak politik bir tercih."